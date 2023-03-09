تكريم الفائزين في برنامج عروض الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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كرّم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالشراكة مع صندوق محمد بن راشد للابتكار اليوم الفائزين بتحديات برنامج عروض الابتكار Pitch@GOV، التي جرى إطلاقها ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار الذي أقيم تحت شعار «الإمارات تبتكر 2023».

وتضمنت المسابقة اثنين من التحديات جرى إطلاقهما بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وركزا على تطوير حلول مبتكرة للتحديات ذات الصلة بقطاعي النقل والخدمات الصحية.

ومن المقرر أن تصبح المسابقة التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالشراكة مع وزارة المالية من خلال صندوق محمد بن راشد للابتكار، مبادرة حكومية مستدامة تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ورواد الأعمال والمبتكرين، للمساهمة في نشر وتعميم وتطبيق ثقافة الابتكار في الدولة.

وتجاوز عدد المشاركات المقدمة للبرنامج أكثر من 100 مشروع، تم اختيار 23 منها للوصول إلى التصفيات النهائية، حيث تم تقييمها وفق أربعة معايير شملت أصالة الفكرة والأثر والجدوى والتواصل.

وتم اختيار الفائزين بالبرنامج من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث تم منح الفائزين فرصة الانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار بالإضافة إلى جائزة مادية عبارة عن تمويل أولي بقيمة 30 ألف درهم إماراتي لكل منهما.

وقد فاز عبد العزيز وقار بالجائزة عن فئة الرعاية الصحية عن المشروع المبتكر «مشية» (Mashyah)، الذي يوفر أداة لتقييم الحركة و«المشية» باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى إعادة تأهيل المرضى وتحسين الرعاية الصحية داخل المستشفى وخارجه.

كما فاز سيف بن عبود في الفئة ذاتها عن مشروع «Healing Clouds» وهو نظام للصحة النفسية يمكن الأفراد من الوصول إلى الدعم النفسي مع الحفاظ على خصوصيتهم، عن طريق الدخول إلى عالم الميتافيرس.

وفاز محمد الأمين قباشي في فئة النقل، عن مشروعه المبتكر «سديد: مواقف سيارات ذكية» وهو نظام لرصد المركبات في بيئة مواقف السيارات، يشتمل على بطاقة مواقف صغيرة الحجم، منخفضة الطاقة والتكلفة ملحقة بالمركبات، تسهل عملية اكتشاف المخالفات والدفع والدعم وأتمتة مواقف السيارات.

كما فاز بالفئة ذاتها حميد البلوشي عن مشروع «شجرة زايد» الذي يربط كل رقم لوحة صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات بشجرة، من أجل المشاركة في دعم مبادرات التغير المناخي، حيث ستخلق الشجرة تأثيراً في جعل الإمارات أكثر خضرة.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن مبادرة عروض الابتكار أسهمت في تحفيز رواد الأعمال والمبتكرين على تقديم حلول وأفكار جديدة تدعم تنمية قطاعي الرعاية الصحية والنقل في دولة الإمارات، وشكلت منصة لدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين على المشاركة في دعم منظومة الابتكار في الدولة.

تعاون

من جهته، أشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن الابتكار ليس فردياً، وليس محصوراً بالقطاع الحكومي وحده أو القطاع الخاص وحده، بل هو تعاون وعمل مشترك بين جميع الفئات الحكومية، والخاصة، ورواد الأعمال والأفراد من أصحاب الأفكار المبدعة والمبتكرة، للمساهمة في نشر وتطبيق الابتكار.

وشملت التحديات التي طرحتها «الإمارات للخدمات الصحية» ضمن برنامج عروض الابتكار، ابتكارات لتعزيز نمط الحياة الصحي، وابتكارات المتابعة والرصد التفاعلي الاستباقي للحالات الطارئة، والحلول المبتكرة لتعزيز الربط والتكامل بين مؤسسات الرعاية الصحية.

في حين طرحت «هيئة الطرق والمواصلات» على المبتكرين تحدي ابتكار حلول في الخدمات المتمحورة حول المتعاملين في قطاع النقل والمواصلات، من خلال التركيز على سعادة المتعاملين، والإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية.

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