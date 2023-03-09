1940 موظفة في «كهرباء ومياه دبي»

المصدر: دبي - البيان

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يؤدي دعم هيئة كهرباء ومياه دبي المتواصل لموظفاتها دوراً جوهرياً في ترسيخ الجهود الوطنية الرامية إلى استدامة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة.

ويسهم سعي الهيئة الدؤوب لتعزيز حضور الموظفات الفعّال في قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، في الحفاظ على ريادة دولة الإمارات في دعم أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها المساواة بين الجنسين، حيث حققت الدولة إنجازات لافتة في مجال التوازن بين الجنسين في عام 2022، بالتقدم إلى المركز الـ11 عالمياً، والأول عربياً، بمؤشر التوازن بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: عملت الهيئة على تمكين المرأة بداية من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية، وتتيح فرصاً متكافئة للرجل والمرأة، ما جعلها قدوة ونموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها.

وأشار إلى أن الهيئة توفر بيئة عمل إيجابية ومحفزة وسعيدة تدعم الموظفات وتساعدهن على مواصلة إثبات جدارتهن وكفاءتهن، وترسيخ النموذج الإماراتي المشرّف الذي أرسى دعائمه الراسخة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، القائم على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

وجعل المرأة الإماراتية أيقونة إنجازاتنا الوطنية التي تحظى بتقدير واحترام عالميين، وتسجل موظفات الهيئة يومياً إنجازات مضيئة تدعم مسيرة تميز وريادة الهيئة، بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم.

وأوضح أن عدد موظفات الهيئة وصل إلى 1940 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 813 موظفة في القطاع الهندسي والفني، فيما تشغل 1070 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة، وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 83.56 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة الموظفات الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير 31 % حاصلات على مؤهلات عليا في المجالات العلمية والهندسية.

ركيزة مهمة

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: إن هيئة كهرباء ومياه دبي من أكبر المؤسسات الحكومية الحاضنة للكوادر النسائية الفنية على مستوى إمارة دبي في قطاع الطاقة.

حيث تحرص القيادة العليا في الهيئة على تمكين المرأة في جميع المستويات، إيماناً منها بأن المرأة شريكة أساسية في بناء الوطن وتعظيم منجزاته وتعزيز تنافسيته والحفاظ على مكتسباته في المجالات كافة، فالمرأة ركيزة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة، وشريك فاعل في تحقيق الإنجازات، أثبتت كفاءتها في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع الطاقة.

وأشارت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، إلى أن القيادة العليا في الهيئة عملت على تعزيز دور المرأة، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مسيرة نجاح الهيئة وتميزها، والتي تدعم تميز دولة الإمارات وتنافسيتها، وذلك عبر إتاحة كل مقومات النجاح والإبداع لجميع موظفاتها، اللواتي تمكنّ من وضع بصمات نجاح مشهود لها في مسيرة الهيئة الحافلة بالإنجازات.

بدورها، قالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الابتكار التابع للهيئة: «تزخر الهيئة بالعديد من النماذج الملهمة للمرأة الإماراتية التي تعمل على ترجمة الطموحات الوطنية، ورفع راية الوطن لتبقى عالية خفاقة على كل المستويات».

مسيرة الإنجازات

ولفتت المهندسة عائشة الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي نائب مدير مركز الابتكار، إلى أن مجلس شباب الهيئة يولي أهمية بالغة لتعزيز دور المرأة والشباب في قطاع الطاقة لضمان استدامة المنجزات وتعزيز المكتسبات والمضي قدماً في مسيرة الإنجازات لتحقيق الطموحات في الأعوام المقبلة.

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