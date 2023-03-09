«برنامج مصرفي» يدعم النساء العائدات لىسوق العمل

المصدر: دبي - البيان

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أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، النسخة التجريبية لبرنامج يدعم النساء العائدات إلى سوق العمل ويهدف إلى دعم إعادة دمج المرأة في الكوادر العاملة بعد فترة استراحة مهنية طويلة.

ويتيح البرنامج، الذي سيطلقه البنك في البداية بصورة تجريبية، الفرصة للنساء اللواتي خرجن من سوق العمل لمدة عامين أو أكثر للانضمام إلى بنك الإمارات دبي الوطني، خصوصاً في مجال الوظائف التكنولوجية والرقمية، بما ينسجم مع شعار اليوم الدولي للمرأة التابع للأمم المتحدة «إشراك الجميع رقمياً: الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة بين الجنسين».

وتحظى النساء المشاركات في البرنامج بالدعم الذي يشمل التوجيه والتعلم والمرونة في ترتيبات العمل، بما يسهل عودتهن إلى الحياة العملية إلى الحد الأقصى، فضلاً عن تمكين البنك من الاستفادة من مجموعة رائعة من المواهب والكفاءات التي تتمتع بالإمكانات والقدرات اللازمة. وسيكون البرنامج مفتوحاً لجميع النساء المؤهلات في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن يوسع ليشمل المكاتب العالمية للبنك.

وقالت إيمان عبدالرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ندرك حجم المواهب والإمكانات الهائلة التي تضيفها النساء إلى الكوادر البشرية، وسنواصل جهودنا والتزامنا ببناء ثقافة شاملة للمرأة تتيح لها النمو والازدهار. وأشارت إلى أن البرنامج يعزز الالتزام المتواصل بدعم جهود حكومة دولة الإمارات لزيادة مساواة المرأة ورفع نسبة تمثيلها في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص.

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