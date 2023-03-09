«طرق دبي» تعزز حضور المرأة في القيادة والإدارة

المصدر: دبي- البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات، فعاليات متنوعة، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، تحت شعار (من أجل علم رقمي شامل: الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين)، احتفاءً بإنجازات المرأة، وتثميناً لدورها الحيوي في المجتمع، وما تقدمه من مساهمات كبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعمها الكبير في المحافظة على الأسرة وتنشئة الأبناء.

التحول الرقمي

وكرّم معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مجموعة من الموظفات المتميزات، والموظفات الرائدات في مجال التحول الرقمي، تقديراً لجهودهن في أداء مهام العمل، وتحقيق أفضل النتائج المتوقعة، ودورهن في تحقيق إنجازات على المستوى المهني، العلمي، والشخصي، إلى جانب سعيهن الدائم لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأكد معاليه، خلال لقائه بالموظفات، حرص الهيئة على تعزيز حضور المرأة في مختلف الوظائف القيادية والتخصصية والإدارية، حيث يقدر عددهن بأكثر من 880 موظفة، ووفرت الهيئة البيئة المناسبة للموظفات، والبرامج التدريبية لتطوير مهاراتهن لشغل المناصب القيادية.

حيث نفذت العام الماضي خطة تدريبية متكاملة، لتمكين المرأة للمشاركة بشكل فعّال في مسيرة عمل الهيئة، وتعزيز دورها القيادي، حيث جرى تأهيل 600 موظفة من مختلف الدرجات الوظيفية، لأدوار ومراكز قيادية، وذلك عبر برامج تدريبية، بالتعاون مع جامعات ومنظمات عالمية.

تمكين المرأة

وتقدمت موزة المري مدير إدارة تنفيذي مكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، بمناسبة اليوم الدولي للمرأة.

وقالت، أنعم الله على دولتنا بقيادة حكيمة، وضعت تحقيق جودة الحياة لأبنائها، في مقدم اهتماماتها، ووضعت كذلك تمكين المرأة على رأس أولوياتها، لتكون سنداً، وتقوم بأدوار هامة في بنـاء الوطن واستدامة ازدهاره، وذلك منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخصصت يوماً محلياً (في 28 من شهر أغسطس)، للاحتفال بالمرأة الإماراتية، تكريماً وتقديراً لجهودها وإنجازاتها. وأضافت، أنصفت دولة الإمارات العربية المتحدة المرأة في كافة الميادين.

وأولت شؤونها ورفعتها اهتماماً كبيراً، بتمكينها في المجتمع، وتحقيق التوازن بين الجنسين، لتسطّر «ابنة الإمارات» سجّلاً حافلاً بالإنجازات، بعد أن أصبحت برلمانية ووزيرة وسفيرة ورائدة أعمال ناجحة ومبتكرة، ومتخصصة ماهرة في كافة ميادين الحياة، لتصل بالطموح إلى الفضاء، كأول رائدة فضاء عربية، ضمن فريق وطني من رواد الفضاء المؤهلين القادرين على تحقيق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية.

التكنولوجيا والابتكار

وأكدت موزة المري، أن الدولة أولت موضوعات التكنولوجيا والابتكار اهتماماً كبيراً، لتحتفي في يوم المرأة الدولي بالسيدات اللاتي ساهمن في النهوض بالتحول التقني، وتسليط الضوء على جهود النساء في مجال التكنولوجيا، وإسهاماتهن بتقديم الحلول الإبداعية والابتكـار، لتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

تبرع تقني



تضمنت فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، إطلاق حملة التبرع التقني تحت عنوان «جهاز قديم هنا قبس لمستقبل مشرق هناك»، وذلك بالتعاون مع منظمات النفع العام، حيث تهدف الحملة لجمع تبرعات عبارة عن أجهزة إلكترونية من موظفي هيئة الطرق والمواصلات، لتوزيعها على السيدات في الدول النامية.

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