سعود بن صقر: توفير الحياة المستدامة لسكان رأس الخيمة أولويتنا

المصدر: رأس الخيمة، الشارقة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الاستمرار في توفير مقومات الحياة الكريمة، وتأمين أعلى مستويات الخدمات، أولوية قصوى، مشيراً إلى أن الإنماء المتوازن لجميع المناطق في رأس الخيمة هو توجه استراتيجي يدعم خطط تعزيز النهضة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية ويحقق رفاهية المجتمع بكافة أفراده.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه أمس يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي لعدد من المناطق الجنوبية التابعة لإمارة رأس الخيمة، التقى خلالها أهالي وسكان المناطق، واطلع على الخدمات المقدمة واطمأن على سير أمورهم.

وأوضح سموه أن الارتقاء بالخدمات المقدمة في المناطق الجنوبية في إمارة رأس الخيمة بما يواكب ما تشهده الإمارة من تطور يعد ركيزة أساسية في رؤية رأس الخيمة الرامية إلى تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة بما يلبي حاجات المجتمع ويعزز من رفاهيته، ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والتنموي والسياحي.

وشملت جولة سموه منطقتي الحويلات وكدرا التابعتين لإمارة رأس الخيمة، حيث التقى سموه بالمواطنين وتبادل الأحاديث الودية معهم، وتفقد أحوالهم، وأكد على أهمية تعزيز الروابط الاجتماعية، وغرس القيم الإماراتية الأصيلة لدى الجيل الجديد من أبناء الإمارة الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

كما زار سموه جبل السحاب بإطلالته الفريدة بين أحضان الطبيعة الخلابة وتضاريسه الساحرة.

رافق سموه خلال الجولة عدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية والمسؤولين في إمارة رأس الخيمة.

زيارة

كما زار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، عدداً من الأماكن السياحية والترفيهية والمراكز العلمية التابعة لإمارة الشارقة في مدينة الذيد ومنطقة بحيص.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالجهود الاستثنائية، التي سخرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لخدمة الوطن والمواطن في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية والعلمية.

وكذلك في توفير بنى تحتية متكاملة ومرافق خدمية وسياحية راقية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، والتي حققت تطلعات وطموحات المواطنين والزائرين، وعززت من مكانة الشارقة وجهة للسياحة البيئية والعلمية.

واستهل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة زيارته، التي رافقه فيها الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، بجولة في سفاري الشارقة، الواقعة في محمية البردي بمدينة الذيد.

حيث كان في استقبال سموه الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، واطلع سموه خلال الجولة على إنجازات سفاري الشارقة، التي تعتبر وجهة رائدة ومفضلة لمحبي السياحة الطبيعية والحياة البرية، وأكبر سفاري في العالم خارج قارة أفريقيا، وواحدة من أهم المعالم السياحية في الإمارة، وهي تعكس الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة البيئية والسياحية، من خلال هذا المشروع الحيوي والعلمي النوعي الناجح، الذي يستقطب مئات الآلاف من الزوار من داخل الدولة وخارجها.

وعقب ذلك توجه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى الحديقة الجيولوجية في منطقة «بحيص» في إمارة الشارقة، المشروع الرائد في مجال السياحة البيئية، وتجول سموه في أقسام الحديقة الجيولوجية، مطلعاً على ما تضمه من معالم جيولوجية وأحفوريات متحجرة، تشكلت على مدى ملايين السنوات، كما استمع سموه إلى شرح حول الموقعين الأثريين اللذين يقدمان تاريخ استيطان البشر في المنطقة، والذي يعود إلى أكثر من 125 ألف سنة.

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