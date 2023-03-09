«البنية التحتية» تطرح 9 مناقصات لتطوير طرق وصيانة مبانٍ

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

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تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال مارس الجاري 9 مناقصات، فيما يمكن للراغبين الاشتراك فيها، تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر رابط الوزارة

service.moid.gov.ae، ومن بين هذه المناقصات، تقديم خدمات استشارية هندسية للعديد من طرق الدولة، بالإضافة إلى أعمال صيانة لبعض المباني الحكومية بجميع الإمارات، وصولاً إلى تطوير شبكة مياه الصرف الصحي.

وتتضمن المناقصات تقديم خدمات استشارية هندسية من خلال الدراسة والتصميم والإشراف «اختياري» لربط الطريق الاتحادي E199 مع منطقة الرحيب بالفجيرة، وذلك من دوار الحراي بإمارة الشارقة وبطول تقريبي 20 كيلومتراً، من خلال قطاع مزدوج عبر حارتين بكل اتجاه، وسرعة معلنة 80 كيلومتراً في الساعة.

وتشمل تطوير شارع التلة بعجمان، من خلال إنشاء جسر على شارع الشيخ زايد بإمارة عجمان، وإنشاء جسر اتجاهي على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، بالإضافة إلى إنشاء طريق مزدوج يربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد (E311).

وتنوعت المناقصات لتشمل أعمال الصيانة السنوية للمباني الحكومية بإمارات (دبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، وأم القيوين وأبوظبي).

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