مستشفى ثومبي يطلق حملة استشارات مجانية ثانية

المصدر: (عجمان - البيان)

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أطلق مستشفى ثومبي، مؤخراً، حملة استشارات طبية ثانية مجاناً في جميع الأقسام الجراحية، والتي تقدم خدمات للمرضى تتضمن استشارات مجانية مع أطباء متخصصين، وكذلك توفير باقات جراحية بكلفة مناسبة، فضلاً عن وجود التغطية التأمينية على جميع بطاقات التأمين الرئيسة في جميع مستشفيات قطاع الرعاية الصحية بمجموعة ثومبي.

وقال الدكتور ثومبي محيي الدين الرئيس المؤسس للمجموعة: «كنا دائماً استراتيجيين مع توفير الجودة في كل ما نقدمه، كما توفر شبكتنا فرصاً ممتازة للأطباء الجراحين الزوار.

جدير بالذكر أن قطاع الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي يعد أكبر شبكات المستشفيات الأكاديمية في الدولة، ويقدم رعاية جراحية بمعايير عالية المستوى، من خلال العمليات والإجراءات الجراحية المتطورة، والرعاية السريرية التي تمكّن المريض، ليس فقط من التمتع بإقامة لفترة أقصر في المستشفى، ولكن أيضاً بكلفة أقل.

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