«أبوظبي التقني» ينظم المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 13 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية تنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2023 يوم الاثنين الموافق 13 مارس الجاري وبتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

ويشارك في المسابقة التي تستمر على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، نخبة من شباب الإمارات الذين يتنافسون في 23 مهارة هندسية وتكنولوجية ومنها صيانة محركات الطائرات، وأنظمة التحكم الصناعي، والنحت، والخراطة بالحاسوب، وتقنية السيارات، والبرمجيات، وتصميم مواقع الإنترنت، وتقنية التصميم الجرافيكي، والرسم الهندسي وأوتوكاد، والإلكترونيات، وغيرها من المهارات المهمة.

مكانة

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات ترسخ مكانتها باحتسابها سباقاً وطنياً تقنياً ومهنياً مهماً يستقطب شباب وفتيات الإمارات الذين يتنافسون في تخصصات هندسية وصناعية ومهنية تتوافق مع وظائف المستقبل، وهو الأمر الذي ينسجم مع استراتيجية «أبوظبي التقني» وكذلك تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على التنافسية العالمية.

وأضاف إن الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تأتي هذا العام عقب تنظيم الدورة الأولى من «تحدي المهارات» الهندسية والتكنولوجية والمهنية، في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية في مختلف إمارات الدولة.

والتي استمرت منافساتها في الفترة من 11 يناير وحتى 16 فبراير الماضيين، وبمشاركة نحو 600 مواطن ومواطنة، من طلبة مختلف المدارس بالدولة، إذ تنافسوا في 13 مهارة متخصصة، ومنها صيانة محركات الطائرات، وتقنيات السيارات، وأنظمة التحكم الصناعي، وغيرها من التخصصات التي تشملها المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات.

وأوضح أنه تم اختيار نخبة من المشاركين المتميزين في النسخة الأولى من تحدي المهارات ليتنافسوا في ميدان أكبر وأشمل وهو المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التي تشكل منصة بارزة لاختيار أفضل الكفاءات لتكون ضمن فريق مهارات الإمارات، الذي سيمثل الدولة في الدورات المقبلة من المسابقة العالمية للمهارات.

ولفت إلى أن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تستقطب كذلك الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً للتنافس في أربع مهارات وهي الروبوتات المتحركة، وفن الخطابة والإلقاء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبرمجة، وذلك بهدف إكسابهم المهارات التنافسية منذ وقت مبكر، بما يضمن صناعة الكفاءات الوطنية التي تتوافق مع طموحات الوطن والقيادة الرشيدة.

شروط

من جانبه أوضح المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في أبوظبي التقني أن المشاركين في المسابقة الوطنية يشترط أن تتراوح أعمارهم من 16 وحتى 21 عاماً، ما عدا مهارة صيانة الطائرات، فيجب ألا يتجاوز عمر المتسابق 24 عاماً، لافتاً إلى أن المنافسات ستشهد تنافساً كبيراً بين المتسابقين في مختلف المهارات، وداعياً أبناء المجتمع إلى متابعة الأجواء التنافسية بين شباب الوطن في هذه المسابقة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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