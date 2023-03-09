«تشات جي بي تي» بالقنوات الرقمية لبلدية عجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

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أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تقنية الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي «ChatGPT» والمطور من شركة Open AI على جميع قنواتها الرقمية والمتمثلة في قناة الموقع الإلكتروني وقناة التطبيق الذكي، لتبني استخدم التقنيات الحديثة، في ظل جهودها المستمرة لتعزيز دورها الريادي في مسيرة التحول الرقمي.

وأكد عبد الرحمن النعيمي، مدير عام الدائرة أن الدائرة تسعى بشكل دائم مستندةً لكوادرها الوطنية لترجمة توجيهات الحكومة الرشيدة في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز استخدامها في الخدمات الرقمية المقدمة للمتعاملين والعاملين، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وإنجاز المعاملات خلال وقت قياسي وفي أي مكان.

وبين خالد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة، أن الكفاءات الطموحة في الدائرة عملت على إنجاز تطبيق هذه التقنية المبتكرة، لتتوفر من خلال المساعد الافتراضي عجماني في قناتي الموقع الإلكتروني www.am.gov.ae والتطبيق الذكي MPDA.

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