قبول طلبات توظيف 1650 خريجاً من الخدمة الوطنية

المصدر: أبوظبي- البيان

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اختتمت، أمس، فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، الذي شهد قبول طلبات توظيف أكثر من 1650 خريجاً من الخدمة الوطنية تمهيداً لتعيينهم بشكل رسمي لدى عدد من الجهات المشاركة في المعرض، بعد استكمال إجراءات التعيين.

وشهد المعرض - الذي نظمته وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتعاون شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - حضوراً لافتا بلغ من 12.000 خريج ومجند من الخدمة الوطنية والاحتياطية.

فيما وصل عدد الزوار الإجمالي في الأيام الثلاثة للمعرض أكثر من 15.250 زائراً، فيما بلغ عدد طلبات التوظيف المقدمة أكثر من 3750 طلباً، تلقتها أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد العميد الركن عبيد علي عبيد المنصوري، مدير مديرية الإعلام والاتصال المؤسسي في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية نجاح النسخة الحالية من المعرض، الذي يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم وتمكين أبنائنا من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث وفر قناة تواصل مباشرة بين المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وتضمنت أجندة اليوم الثالث من المعرض ورش عمل وعدداً من الجلسات النقاشية لتطوير قدرات الخريجين، والتعرف على سوق العمل، بالإضافة إلى بحث المواضيع المعنية بالعمل والمهارات المتقدمة وتطويرها، وكان أبرزها «كيفية طلب بعثة دراسية» و«تمكين جيل الشباب» و«مستقبل التعليم المهني»، والمهارات المتقدمة لمواكبة المستقبل، والتخصصات والمهارات والمسار المهني من منظور القطاع الحكومي والخاص.

نجاح

من جهته قال السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس اندكس القابضة: «نجح المعرض في منح وتوفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية للالتقاء والتواصل مع الشركات والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي قدمت بدورها، ورش عمل ومناقشات مهمة ومفيدة للغاية».

مضيفاً: «نؤكد أهمية مثل هذه المعارض لما تقدمه من دعم لأبناء الوطن من مجندي الخدمة الوطنية، وذلك إيماناً بقدراتهم وضرورة تأمين مستقبل وظيفي يدعم رؤية دولة الإمارات وأجندتها الاقتصادية».

يذكر أن الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية حظيت بدعم العديد من الشركاء وجهات الرعاية تتصدرها شركة مبادلة للاستثمار بصفة الشريك الاستراتيجي للمعرض، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بصفة الراعي البلاتيني.

بالإضافة إلى الرعاة الفضيين كل من مجموعة بن حمودة وشركة بيانات التابعة لشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية جي 42، إلى جانب الشريك الإعلامي الرسمي «أبوظبي للإعلام»، والشريك الإعلامي الداعم «وكالة أنباء الإمارات»، وكل من مجلة إنترناشيونال بزنس، وموقع «إيد أرابيا» التعليمي شركاء إعلاميين.

حرص

وشاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في فعاليات الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023.

وقال المقدم سالم سيف الكعبي مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية: «إن المشاركة تأتي في إطار الحرص على توفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية لخدمة الوطن، ممن أتموا متطلبات البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية، والاستفادة من الكادر البشري المواطن وتأهيله وإيجاد فرص العمل التي تلائمه».

وأضاف: إن توظيف مجندي الخدمة الوطنية يأتي وفق أفضل الممارسات والمعايير الشرطية، فضلاً عن السعي للاستفادة من تلك الكوادر، التي تتمتع بروح عالية من المسؤولية والانضباط والمهارات والقيم، التي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.

وأكد أن منصة شرطة أبوظبي بمعرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023 ستستقبل مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدار أيام المعرض، وتعرض عليهم الوظائف الشاغرة، والتي يُمكنهم التقدم إليها، متمنياً التوفيق لكل الراغبين في الالتحاق بالعمل في شرطة أبوظبي.

وشاركت إدارة الاختيار والتعيين ومسرح الجريمة، وإدارة الدوريات الخاصة، وk9، في جناح شرطة أبوظبي بالمعرض، حيث استقطب عدداً كبيراً من الراغبين في الانتساب للعمل الشرطي بمختلف القطاعات.

11 برنامجاً

من جهته استقطب جناح معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني شباب الوطن، واستعرض أحد عشر برنامجاً لمنح درجة الدبلوم والدبلوم المتقدم في تخصصات حيوية عدة، منها التكنولوجيا الكهربائية.

والتكنولوجيا الميكانيكية، تكنولوجيا الميكاترونكس، وتكنولوجيا المختبرات التحليلية، والبيئة والصحة والسلامة، وتكنولوجيا الإلكترونيات، والإمداد وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، وعمليات البيع بالتجزئة، والسياحة.

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام المعهد: إن إقبال جمهور معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2023، من الشباب وأولياء الأمور والمسؤولين، يعكس مدى وعي الجميع بأهمية التعليم التقني والمهني، وارتباطه بوظائف المستقبل.

وأضاف: إن «أبوظبي المهني» يعمل وفق استراتيجية «أبوظبي التقني» المتطورة دائماً، ويتم تصميم كل البرامج بالتشاور مع الخبراء ومسؤولي الشركات الهندسية والتكنولوجية والمهنية صاحبة التميز في التخصصات كافة.

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