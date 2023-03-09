600 طلب بمختلف البرامج تلقتها «مجموعة الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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تلقت مجموعة الإمارات خلال مشاركتها في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية على مدار أيام المعرض الثلاثة 600 طلب، ما يؤكد مكانة المجموعة كونها جهة عمل مفضلة لمواطني دولة الإمارات.

وجاءت مشاركة المجموعة في إطار حملتها الدائمة لاستقطاب المواهب الإماراتية المؤهلة، التي ستدعم تسريع أعمالها وتوسعاتها.

وزار أكثر من 200 خريج المنصة التفاعلية لمجموعة الإمارات في اليوم الأول وحده لاستعراض الفرص المتاحة، بما في ذلك البرنامج الوطني للطيارين، وبرنامج هندسة صيانة الطائرات ومختلف أدوار خدمة العملاء.

ويحصل المنضمون إلى برنامج الطيارين المواطنين على فرصة فريدة للتدرب في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، قبل التأهل لقيادة أسطول طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم.

ويخضع خريجو المدارس الثانوية، الذين يلتحقون بالبرنامج الهندسي لتدريب نظري وعملي في كلية الإمارات للتدريب الهندسي للحصول على درجة الدبلوم العالي في هندسة صيانة الطائرات مصدقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

كما يتلقى متخصصو خدمة العملاء 12 شهراً من التدريبات أثناء العمل والفصول الدراسية عند الانضمام، للقيام بأداء أدوارهم وسط عمليات عالمية متسارعة.

ويتجلى التزام مجموعة الإمارات بدمج المهارات الوطنية في استراتيجيتها القوية للتوطين، حيث يقوم فريق من المتخصصين والمهنيين باستقطاب وتوظيف مواطني دولة الإمارات في مجالات متنوعة، مع فتح الطريق أمام تقدمهم الوظيفي، من خلال التدريبات وبرامج التطوير الوظيفي والمهني.

أدوار متنوعة

ويعمل حالياً أكثر من 3000 مواطن في أدوار متنوعة، ضمن مجموعة الإمارات، بما في ذلك قيادة وصيانة الطائرات وتكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات وإدارة العمليات التجارية، كما تعمل المجموعة على توفير مزيد من الأدوار الفريدة لمواطني الدولة في القطاعات الناشئة مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، للمساعدة في تعزيز طموحات الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وبينما يستأثر المواطنون بأكثر من 30% من المناصب القيادية في مختلف الدوائر والأقسام، تواصل المجموعة إعداد متخصصين في مجال الطيران للمضي قدماً في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والمساهمة في تنمية قطاع الطيران والاقتصاد، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للنقل الجوي والتجارة والسياحة.

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