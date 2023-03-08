سارة الأميري: تعزيز شراكة المرأة في مسيرة النمو وبناء الحضارة ركيزة رئيسة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة أن المرأة لطالما أدت دوراً رئيساً في تحقيق التقدم والنجاح وفي تمهيد الطريق للأجيال القادمة.

وأضافت معاليها: شكل تمكين المرأة وتعزيز شراكتها في مسيرة النمو وبناء الحضارة ركيزة رئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الدعم الدائم الذي توليه قيادتنا الرشيدة، ولمواصلة هذه المسيرة، سنعمل على تعزيز إسهام فئات المجتمع كافة لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وفي يوم المرأة العالمي، لا يسعني سوى توجيه تحية تقدير وإجلال لجميع النساء في كل مكان. كل عام وأنتن بخير.

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