سعود بن صقر: توفير مقومات الحياة المستدامة لسكان رأس الخيمة في مقدمة أولوياتنا

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الاستمرار في توفير مقومات الحياة الكريمة، وتأمين أعلى مستويات الخدمات أولوية قصوى.. مشيراً إلى أن الإنماء المتوازن لجميع المناطق في رأس الخيمة توجه استراتيجي يدعم خطط تعزيز النهضة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية ويحقق رفاهية المجتمع وكافة أفراده.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه، اليوم، يرافقه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، لعدد من المناطق الجنوبية التابعة لإمارة رأس الخيمة، التقى خلالها أهالي وسكان المناطق، واطلع على الخدمات المقدمة واطمأن على سير أمورهم.

وأوضح سموه أن الارتقاء بالخدمات المقدمة في المناطق الجنوبية في إمارة رأس الخيمة بما يواكب ما تشهده الإمارة من تطور يعد ركيزة أساسية في رؤية رأس الخيمة الرامية إلى تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة بما يلبي حاجات المجتمع ويعزز من رفاهيته، ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والتنموي والسياحي.

وشملت جولة سموه منطقتي الحويلات وكدرا التابعتين لإمارة رأس الخيمة، حيث التقى سموه المواطنين وتبادل الأحاديث الودية معهم، وتفقد أحوالهم، وأكد أهمية تعزيز الروابط الاجتماعية، وغرس القيم الإماراتية الأصيلة لدى الجيل الجديد من أبناء الإمارة الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.

كما زار سموه جبل السحاب بإطلالته الفريدة بين أحضان الطبيعة الخلابة وتضاريسه الساحرة.

رافق سموه خلال الجولة عدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية والمسؤولين في إمارة رأس الخيمة.

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