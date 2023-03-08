وزيرات: مناسبة للاحتفاء بإنجازات المرأة المشرقة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت وزيرات أن اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفاء بالإنجازات المشرقة، التي حققتها المرأة على الصعد كافة، حيث أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المرأة محرك رئيسي لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحقيق أهداف الاستدامة والمحافظة على البيئة عالمياً.

وقالت معاليها: تؤدي المرأة في مختلف دول العالم دوراً حيوياً وأساسياً في مساعي مواجهة آثار التغيرات المناخية على الأصعدة كافة، فعلى الرغم من وقوع المرأة تحت وطأة العديد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التغيرات المناخية، فإنها تعتبر عنصر تغيير حاسماً في الوصول إلى عالم مستدام الآن .

وفي المستقبل، كون المرأة في كثير من المجتمعات لديها القدرة على إحداث نقلة نوعية في التطبيق العملي لحلول الاستدامة، فبجانب كونها صانعة للسياسات على مستوى الكثير من الحكومات والمنظمات الدولية، فإنها أيضاً صناعة قرار داخل المنزل بشأن استهلاك الطاقة والنفايات وغيرها من الجوانب التي نعتبرها سلوكيات حاسمة إذا ما كنا نطمح إلى تحقيق الاستدامة.

وبدورها أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن اليوم العالمي للمرأة مناسبة للاحتفاء بالإنجازات المشرقة، التي حققتها المرأة على كل الصعد، وبمشاركتها المؤثرة في مسيرة نهضة المجتمع وتطوره وصناعة مستقبل الأجيال.

وقالت: إن دولة الإمارات تواصل مسيرتها الرائدة في تمكين المرأة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي وثقت بقدراتها، وأطلقت العنان لإمكاناتها من خلال السياسات والتشريعات والمبادرات الممكنة، فضلاً عن الدعم اللامحدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي أرست دعائم بيئة محفزة لنجاح المرأة وتحقيق تطلعاتها وطموحاتها والإسهام في رفعة وطنها.

وفي إطار آخر أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، أن الإنجازات التي حققتها المرأة في الإمارات تعد ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لدور المرأة في بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته، وهي الرؤية التي تعمقت وترسخت في نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات، وجعلها شريكاً أساسياً في مسيرة دولة الإمارات التنموية.

وأضافت معاليها، في تصريح لها بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، قامت بدور محوري في نهضة المرأة الإماراتية وريادتها، وتقديم الدعم الكامل لها، لتستثمر دولة الإمارات في النهوض بالمرأة، لا سيما في الصناعات التي تركز على المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا، انطلاقاً من إيمانها بأن طاقات المرأة وإمكاناتها لا حدود لها.

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