حاكم أم القيوين يعزي سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، وزير شؤون الدفاع لسلطنة عُمان السابق.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.

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