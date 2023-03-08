حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج طلبة أكاديمية شرطة دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم حفل تخريج 477 من الطلبة المرشحين والمرشحات، والجامعيين وخريجي الدورات التأسيسية في أكاديمية شرطة دبي.

حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة وكبار المسؤولين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الوفود العربية، وضيوف القمة الشرطية العالمية، إضافة إلى أولياء أمور وذوي الخريجين.

وقد بدأ الحفل لدى وصول سمو ولي عهد دبي إلى المنصة الرئيسية في ميدان الأكاديمية بعزف السلام الوطني، عقب ذلك قام سموه بتفقد طابور الخريجين، ثم استمع الحضور إلى تلاوة لآيات من الذِكْر الحكيم.

ثم ألقى العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي، كلمة رحب فيها بسمو راعي الحفل والحضور في أكاديمية شرطة دبي، الصرح العلمي الذي يسهم في تخريج أجيال من الكوادر الأمنية المؤهلة والمزودة بكافة العلوم والمعارف والمهارات، لتتمكن من الاضطلاع بواجبها في حفظ الأمن وصون النظام العام، وحماية الوطن مكتسباته.

وأوضح الشامسي خلال كلمته أن أكاديمية شرطة دبي تعمل على تهيئة الخريجين وإعدادهم، وتوسيع مداركهم وصقل شخصياتهم وفكرهم، وتسليحهم بالمعرفة الأكاديمية والعسكرية، ليكونوا قادة المستقبل، ومؤهلين لتحمل ما ينتظرهم من مسئوليات وتنفيذ ما يُسند إليهم من واجبات ومهام.

وأضاف: "أن أكاديمية شرطة دبي وبفضل دعم القيادة الرشيدة، رسخت أعلى المعايير الأكاديمية والعسكرية في استشراف المستقبل، بما يحقق التطوير والاستدامة في منظومة التعليم والتدريب الأمني، ولعل من أبرز النتائج التي تحققت، حصول الأكاديمية على جائزة أفضل بيئة عمل من مؤسسة Great Place to Work العالمية لثلاث سنوات متتالية، كأول مؤسسة شرطية تنال هذه الشهادة على مستوى العالم، إضافة إلى حصولها على الجائزة الدولية للفكر الشرطي التي تمنحها الجمعية الدولية للعلوم الشرطية بالولايات المتحدة الأميركية، كأول جهة شرطية على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط، تحصل على هذه الجائزة عن فئة أفضل "الممارسات والمبادرات الشرطية والعلاقات المجتمعية"، وكذلك الحصول على شهادة "الآيزو" في نظام إدارة المنظمات التعليمية "21001:2018".

ثم قدم الخريجون أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور عرضاً تضمن تشكيلات عكست مدى استيعابهم لكافة التدريبات والمهارات العسكرية التي تلقوها خلال مدة دراستهم في الأكاديمية وأبرزت المستوى العالي من الانضباط واللياقة البدنية التي يتمتعون بها.

بعد ذلك كرّم سمو ولي عهد دبي وإلى جانبه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومدير الأكاديمية المتفوقين حيث قلّدهم سموه أوسمة التفوق، وهنأهم على إبداعهم كل في مجاله وتمنى لهم سموه مزيداً من النجاح في مسيرتهم العملية.

بعدها جرت مراسم تسليم وتسلُّم العَلَم من الدورة 30 الى الدورة 31 مصحوبا بأدائهم القسم بأن يحافظوا على العلم مرفوعاً عالياً.

وقبيل انصراف طابور العرض، أقسم الخريجون بأن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترموا دستورها وقوانينها وأن يحافظوا على أمنها وسلامتها حامين لعلمها مطيعين لجميع الأوامر التي تصدر عن رؤسائهم في كل الظروف والأوقات.

وفي نهاية الحفل التقطت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع أعضاء هيئة تدريس أكاديمية شرطة دبي، والخريجين.

وفي إطار حرص سمو ولي عهد دبي على تشجيع المرأة ضمن كافة التخصصات، التقى سموه على هامش الحفل، بالضابطتين شما البوفلاسه، والملازم دانة الصوري واستمع إلى تجربتهما حول برنامج إعداد الضباط بأكاديمية شرطة نيويورك، ليكنّ أول عناصر الشرطة النسائية اللواتي يجتزن هذا التدريب النوعي من خارج الولايات المتحدة، متمنيا سموه لهما التوفيق والسداد في خدمة الوطن.

وفي هذه المناسبة، رفع معالي الفريق عبد الله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما هنّأ معاليه الطلبة الخريجين والخريجات وأولياء الأمور بهذا الإنجاز المميز، مؤكداً أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري كركيزة لتحقيق إنجازات نوعية تواصل بها دولة الإمارات مسيرتها المباركة، ونوه بدور القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ هذا الجانب عبر العمل على تنمية الكوادر العسكرية المؤهلة، وتخريج ضباط شرطة على قدر من الكفاءة والاستعداد لاستكمال تعزيز مسيرة الأمن والأمان في دبي، ودولة الإمارات، الأمر الذي يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في شتى المجالات.

شمل الحفل هذا العام تخريج أربع دفعات وهي، الدفعة (30) من الطلبة المرشحين ببرنامج البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، والدفعة (2) من الطلبة المرشحين ببرنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، والدفعة (2) من الطالبات المرشحات ببرنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، والدفعة (28) من الطلبة الجامعيين و(5) من الجامعيات.

كما شمل الحفل تخريج 477 طالباً وطالبة في هذا العام في شتى المجالات الأمنية والقانونية، وعلى مختلف المستويات العلمية، بواقع 57 مرشحاً للدفعة الثلاثين في برنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، و38 مرشحاً للدفعة الثانية للطلبة المرشحين في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، و21 مرشحةً في نفس البرنامج، بالإضافة إلى الاحتفاء بتخريج الطلبة الجامعيين والجامعيات وعددهم 98 طالباً وطالبة، وخريجي الدورات التأسيسية وعددهم 263 من العنصرين الرجالي والنسائي".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز