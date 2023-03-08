أمام عبد الله بن زايد.. دفعة من الدبلوماسيين الجدد يؤدون اليمين القانونية

المصدر: وام

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أدت دفعة جديدة من الدبلوماسيين اليمين القانونية أمام سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، وخالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويعقوب يوسف الحوسني، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، والوكلاء المساعدون.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عقب مراسم أداء اليمين القانونية بالدبلوماسيين الجدد البالغ عددهم 91 شاباً وشابة، داعياً إياهم إلى العمل المخلص والدؤوب من أجل تعزيز مسيرة الدبلوماسية الإماراتية تجسيداً لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة وخدمة الأهداف التنموية للدولة.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى الريادة العالمية وتحرص على ترسيخ روابطها مع الدول الشقيقة والصديقة وتعمل من أجل نشر قيمها السامية، قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تمضي قدماً برؤية قيادتها الرشيدة وعزيمة أبنائها نحو تسطير المزيد من الإنجازات والنجاحات في شتى الميادين، داعياً الدبلوماسيين الجدد إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل تعزيز سمعة الدولة إقليميا وعالميا وترسيخ محبتها واحترامها بين شعوب العالم.

من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون الجدد عن فخرهم واعتزازهم بالالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والانضمام للسلك الدبلوماسي الإماراتي، مؤكدين تطلعهم لخدمة وطنهم والمشاركة في مسيرته التنموية على مختلف الأصعدة.

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