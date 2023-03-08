"أكاديمية أنور قرقاش" تطلق مؤشر "المرأة في الدبلوماسية للعام 2023"

المصدر: وام

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أطلقت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية احتفاء باليوم العالمي للمرأة ، نسخة العام 2023 من "مؤشر المرأة في الدبلوماسية".

وأوضح المؤشر في إصداره للعام 2023 النسبة المئوية للسفيرات اللاتي يمثلن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة وأظهر أن النسب المئوية للسفيرات حول العالم تبلغ حوالي 20.54 في المائة من إجمالي المناصب.

وسلط مؤشر المرأة في الدبلوماسية 2023 الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز قيادة المرأة في مجالات العمل الدبلوماسية حيث تعد دولة الإمارات الأفضل أداءً ضمن أفضل أربع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، فمنذ العام 2018، شهدت دولة الإمارات زيادة بنسبة 5.5 في المائة في نسبة تعيين السفيرات في مدن رئيسية حول العالم بما في ذلك باريس وواشنطن ومقر الأمم المتحدة في نيويورك.

و وفقا للمؤشر تحتل كندا المركز الأول على صعيد تعيين أعلى نسبة من السفيرات والممثلات الدائمات وتشغل النساء 51 في المائة من مناصب السفراء الكنديين.

وقال سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "نؤمن في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إيماناً عميقاً بأهمية تضافر الجهود بهدف تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في المجال الدبلوماسي ، ونحن فخورون بإطلاق مؤشر المرأة في الدبلوماسية للعام 2023، النسخة الأكثر شمولاً باحتوائه على النسب المئوية للسفيرات اللاتي يمثلن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ، وبهذا تؤكد الأكاديمية على دعمها الثابت اتجاه تمكين المرأة أملاً بإحداث تغيير إيجابي في هذا المجال داخل دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم".

وفي وقت لاحق اليوم، تستضيف أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية جلسة نقاشية افتراضية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2023 وإطلاق المؤشر.. وتهدف إلى تسليط الضوء على المساواة بين الجنسين في مجالات الشؤون الخارجية والكوادر الدبلوماسية.

وقالت الدكتورة سارة شهاب، زميل أبحاث أول في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، التي سوف تستعرض نتائج المؤشر خلال الجلسة: "منذ انطلاقته الأولى في العام 2018، سعى مؤشر المرأة في الدبلوماسية إلى تتبع النسبة المئوية للسفيرات في دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، قمنا بتوسيع نطاق البحث في كل عام، وتعد قاعدة البيانات لعام 2023 فريدة من نوعها و يمكننا الآن وبشكل سنوي تتبع أكثر من 12000 من تعيينات السفراء حول العالم".

وأضافت : " يركز المؤشر على مناصب السفراء والممثلين الدائمين لقياس نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في عالم الدبلوماسية ، وبذلك تصبح أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية المركز الدبلوماسي الوحيد في المنطقة الذي يقدم مؤشر لتتبع نسب الجنسين في السلك الدبلوماسي ويقدم مثل هذه المعلومات المهمة".

وتواصل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية دورها الريادي الهادف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فضلاً عن مواقفها الداعمة لحقوق المرأة ، ففي العام 2022، بلغت نسبة المرأة 55 في المائة من إجمالي عدد الموظفين، فيما بلغت نسبة خريجات البرامج 60 في المائة من إجمالي خريجي الأكاديمية منذ العام 2016.

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