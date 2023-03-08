بلدية دبي تحصل على 6 شهادات مواصفات عالمية

المصدر: البيان

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حصدت بلدية دبي 6 شهادات جديدة للمطابقة مع المواصفات الدولية الأيزو والمواصفات البريطانية، كما نجحت في تجديد 22 شهادة مطابقة دولية أخرى مع المواصفات العالمية في مختلف مجالات عمل وأنشطة البلدية، وذلك تأكيداً على ريادة دبي في ترسيخ مقومات البيئة المستدامة وتنميتها والحفاظ عليها بخدمات نوعية ذات مواصفات عالمية، تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز موقع بلدية دبي بين المؤسسات العالمية الملتزمة بالمواصفات الدولية والتي تطبق نظام آيزو "ISO 50001" تماشياً مع أهدافها في تنفيذ المشاريع المستدامة وتقليل نسب التلوث مع مراعاة العوامل والاشتراطات البيئية والصحية.

وتضمنت الشهادات الجديدة التي حصدتها بلدية دبي شهادتين تُمنحان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجالات إدارة خدمات أنظمة الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، والتي نالتها بعد تدقيقٍ وفحص الخبراء من شركات مانحة عالمية من بريطانيا وألمانيا. كما حصدت شهادة مطابقة عالمية في مجال إدارة التعهيد الخارجي، والتي تدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص، إضافةً إلى شهادتين في مجال إدارة وحوكمة توظيف الموارد البشرية، وإدارة خدمات التعلم والتدريب.

وأكد المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن "الإنجازات الجديدة التي حصدتها بلدية دبي بحصولها على شهادات مطابقة جديدة مع مواصفات عالمية في مجالات الأنظمة الإدارية، تعكس رؤيتها وأهدافها في تعزيز ريادة دبي عالمياً، في مجال تبنّي وتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تطبيق المعايير العالمية في كافة الممارسات، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، وتماشياً مع معايير برنامج دبي للتميز الحكومي، وتعزيزاً لأهداف الريادة في مجالات العمل الحكومي".

وأضاف: "يرجع التميز والإنجازات التي تحققها البلدية إلى الجهد الكبير والعمل المخلص لكافة قياداتها، في متابعتهم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتقديم أفضل الخدمات المتطابقة مع المواصفات العالمية، إضافةً إلى حرصهم على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية والتميز والابتكار والوصول إلى المراكز الأولى في كافة المحافل المحلية والعالمية".

من جهته، قال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: "النتائج والإنجازات التي حققتها بلدية دبي تأتي انطلاقا من حرصها على تطبيق المعايير العالمية في مجالات عملها، وذلك انعكاساً للجهود المبذولة في مجال ممارسات الحوكمة المؤسسية، خصوصاً وأن شهادات المطابقة مع المواصفات العالمية تُسهم في ضمان تطبيق أعلى وأرقى المعايير المعمول بها دولياً لتعزيز جودة كافة الخدمات والعمليات بطريقة مثالية".

وأضاف بوشهاب: "تُعد شهادات مطابقة المواصفات الدولية مثل مواصفات الأيزو والمواصفات البريطانية، معياراً عالمياً لأفضل الممارسات في مجالات الإدارة والحوكمة المؤسسية، وتدعم التحسين والتطوير في عمليات وخدمات المؤسسات. كما تسهم في تحقيق أفضل مستويات الرضا والسعادة للمتعاملين من مختلف الفئات".

وحصلت بلدية دبي على شهادة الأيزو العالمية في مجال إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ، إضافةً إلى جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى العالم من معهد إدارة المشاريع العالمي، وذلك تتويجاً لتميز بلدية دبي في مجال إدارة المشاريع.

يُذكر أن شهادات المواصفات الدولية هي معايير عالمية تمنحها شركات تدقيق عالمية معتمدة تبني قراراتها في منح المواصفة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تحققها المؤسسة الخاضعة للتقييم والتدقيق، في مجالات عديدة منها الإدارة والحوكمة المؤسسية.

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