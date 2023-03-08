محمد بن راشد: تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، أن تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية.

وقال سموه في حسابه على تويتر بمناسبة يوم المرأة العالمي " تقدير الرجل للمرأة يعبر عن مروءته وأدبه .. وتقدير المجتمع للمرأة يعبر عن تحضره المجتمع وعلو ثقافته .. وتقدير العالم للمرأة يعبر عن تطور هذا العالم وازدهاره واستقراره .. تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية"..

محمد بن راشد: تقدير الرجل للمرأة يعبر عن مروءته وذوقه وأدبه .. وتقدير المجتمع للمرأة يعبر عن تحضر المجتمع وعلو ثقافته .. وتقدير العالم للمرأة يعبر عن تطور هذا العالم وازدهاره واستقراره .. تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية..#يوم_المرأة_العالمي pic.twitter.com/z5LYCBruq5 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 8, 2023

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