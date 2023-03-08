"كليفلاند كلينك أبوظبي" ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى حول العالم

المصدر: وام

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تصدر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، للعام الثاني على التوالي، مستشفيات دولة الإمارات ضمن قائمة "نيوزويك" 2023 المرموقة لأفضل المستشفيات في العالم.



وحل المستشفى ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى حول العالم من 28 دولة ليكون المستشفى الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن هذه القائمة.

وقال حسن جاسم النويس نائب رئيس مجلس الإدارة لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: يتمتع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بمكانة رائدة إقليمياً نظير تقديمه لأفضل الابتكارات في قطاع الرعاية الصحية ويواصل وضع معايير متفوقة تجعله نموذجاً يُحتذى به في القطاع بدعم من منهجيته في تقديم الرعاية التي تركز على المريض أولاً وتبنيه لأحدث التقنيات والابتكارات الطبية واحتضانه لنخبة من الخبراء متعددي التخصصات.



وأضاف : لاشك أن وجود مستشفى يتصدر مستشفيات دولة الإمارات ودول مجلس التعاون ضمن شبكة مبادلة للرعاية الصحية حسب تصنيف مجلة "نيوزويك" يمثل دلالة على العمل الدؤوب والالتزام الراسخ لفرق عملنا من مقدمي الرعاية وحرصهم المطلق على تقديم أجود مستويات الرعاية للمرضى وتفانيهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية الديناميكية على مستوى المنطقة.

من جانبه قال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: يمثل استمرار تواجد المستشفى ضمن قائمة أفضل المستشفيات في العالم لعام 2023 إنجازاً لافتاً ليس لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي فحسب وإنما لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، ويؤكد على المكانة المتنامية للمنطقة في تقديم خدمات الرعاية الصحية العالمية، ويسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات القطاع، على غرار مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لتطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة.

وأضاف : يأتي إدراج المستشفى ضمن القائمة في إطار النجاح الأوسع لشبكة كليفلاند كلينك العالمية حيث احتفظ المستشفى الرئيسي لكليفلاند كلينك في أوهايو الولايات المتحدة بالمركز الثاني ضمن قائمة نيوزيك لأفضل المستشفيات في العالم لعام 2023.

وتعتبر هذه النسخة الخامسة من قائمة أفضل المستشفيات في العالم، ويتم تحديد مراكزها بناءً على عدد من العوامل الرئيسية بما يشمل معايير الجودة وتجربة المرضى والتوصيات من الخبراء في المجال الطبي حيث تمت دعوة أكثر من 80 ألف خبير طبي للمشاركة ويكونوا جزءاً من الاستطلاع المخصص للقائمة.

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