برعاية رئيس الدولة .. أبوظبي تحتضن "حصن الاتحاد 9 "

المصدر: وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله" .. تحتضن العاصمة أبوظبي النسخة التاسعة من العرض العسكري "حصن الاتحاد 9 ".

جاء الإعلان خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد برئاسة اللواء الركن علي سيف الكعبي نائب قائد حرس الرئاسة وعدد من ضباط وزارة الدفاع و مسؤولي الدوائر الحكومية في مدينة أبوظبي.

ناقش الحضور الإجراءات التحضيرية لهذا العرض العسكري المشترك الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات الحكومية.

واستمع الحضور من أعضاء اللجنة المنظمة إلى شرح واف من العقيد الركن سيف الغيثي رئيس لجنة العرض العسكري حصن الاتحاد " 9" حول برنامج وفقرات ما سيتم عرضه ومهام الجهات المختصة وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الكبير والذي يسهم في إبراز القدرات القتالية العالية و الجاهزية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات للتصدي لكل الطامعين.

وأكدت كافة الجهات الحكومية في الإمارة أنها تضع جميع الإمكانات المتاحة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته التاسعة وإنجاح فعالياته.

وناقش المجتمعون خطة العمل والاستعدادات العامة لتنظيم العرض مع توزيع مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.

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