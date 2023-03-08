محمد بن راشد يزور حمد بن سوقات وجمعة الماجد

المصدر: البيان

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأربعاء، الشاعر ورجل الأعمال الإماراتي حمد بن سوقات، ورجل الأعمال الإماراتي جمعة الماجد، واصفاً إياهم برجالات دبي الكرام.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "مررت على بعض الكرام.. من رجالات دبي.. لم تزدهم الأيام إلا وقاراً.. وكلما كبروا في السنين كبرت محبتهم في القلوب.. حمد بن سوقات.. وجمعة الماجد.. حفظكم الله وحفظ جميع أهلنا وأحبابنا".

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