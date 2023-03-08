شرطة دبي تدشن "سوات" الطراز الأحدث من أسطول "غياث"

المصدر: وام

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دشنت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة W Motors الشركة المصنعة للسيارات ومقرها دولة الإمارات، سيارة "سوات" الطراز الأحدث من أسطول (غياث)، وذلك خلال القمة الشرطية العالمية، التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.

وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالشراكة والتعاون البناء مع شركة W Motors، والتي أثمرت عن ابتكار دورية غياث الذكية، إحدى أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم.

وأكد معالي الفريق عبد الله المري، أن شرطة دبي حريصة على تحقيق الريادة بين الأجهزة الشرطية في العالم، عبر تزويد منظومة عملها بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة التي تسهم في تعزيز سلامة أفراد المجتمع وأمنهم، مشيراً إلى أن الشراكة مع W Motors أسهمت في تعزيز أسطول القوة بدوريات غياث الذكية، المجهزة بأحدث التقنيات، والمصممة لتحقيق الأداء الأمني الأمثل في عملياتها الشرطية والأمنية.

من جهته، قال اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي: "سُعداء بانضمام دورية غياث بنسختها الجديدة (سوات) إلى أسطول شرطة دبي، والتي ستعزز بانضمامها قدرات الاستجابة التكتيكية لدوريات شرطة دبي الأمنية، حيث تولي القوة اهتماماً كبيراً بتوفير الأدوات المناسبة، بما في ذلك المركبات المتطورة، وتجهيز كوادرها بأحدث التقنيات للتعامل بكفاءة مع أي حدث أمني بسرعة ودقة أكبر".

بدوره، قال مؤسس شركة W Motors ورئيسها التنفيذي، رالف دباس: "يُؤكّد النموذج الثاني من GHIATH، الذي وبكل فخر تم تصميمه وتطويره وتصنيعه في مركز واحة دبي للسيليكون الخاص بنا، والذي ينساب من خط الإنتاج بعد مرور عامٍ واحدٍ فحسب من إطلاق سيارة GHIATH Smart Patrol، من جديد التزامنا بتسريع مستقبل السيارات الأمنية عالية الأداء والمواصفات، وذلك بالشراكة مع شرطة دبي.. وتُمثّل الإضافة الأخيرة على مجموعة GHIATH بداية برنامج توسيع، سيشهد إضافة المزيد من التكنولوجيا المتطورة والنماذج الذكية من حيث الحلول المُعزّزة".

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