«دو» تشارك بأحدث ابتكاراتها وحلولها الرقمية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن مشاركتها كونها راعياً رسمياً في القمة العالمية الشرطية 2023، حيث تستعرض أحدث التكنولوجيات والحلول المصممة لتعزيز مستويات الأمن الإلكتروني وإنفاذ القوانين وضمان السلامة العامة، وتوفير حياة أفضل للجميع عبر كل المجالات.

الأمن الإلكتروني

وسيتعرف الحاضرون في فعاليات القمة على الحلول الرقمية المبتكرة، التي طورتها «دو» لدعم الأجهزة الشرطية، ووكالات إنفاذ القانون، وتعزيز قدراتها على ضمان الأمن الإلكتروني باستخدام أدوات متطورة ترتكز على التكنولوجيا، لتمكينها من القيام بمسؤولياتها اليومية، وتنفيذ مهامها على نحو أثر كفاءة وفعالية.

وقال جاسم العوضي الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة) في «دو»: «إن القمة العالمية الشرطية منصة استثنائية لتبادل المعلومات والخبرات، واستكشاف أحدث الفرص والابتكارات عبر المشهد الأمني الحالي، وستسلط الفعاليات الضوء على آخر التكنولوجيات المساهمة في تعزيز التدابير والإجراءات الأمنية حول العالم باستخدام شبكة الجيل الخامس لخدمات الاتصال المتميزة بنطاقها الترددي العالي ووقت الاستجابة المنخفض، بالإضافة إلى الدور الحيوي لتقنية «البلوك تشين» في توفير الدعم للأجهزة الشرطية، وغيرها من وكالات إنفاذ القوانين.

أفضل الحلول

وأوضح أن «دو» تتطلع لريادة مستقبل العمل الشرطي الذكي، عبر الالتزام بتطوير وابتكار أفضل الحلول وأكثرها ذكاء على مستوى القطاع، والمشاركة في تحسين جودة حياة المواطنين وضمان الأمن لكل أفراد المجتمع، ودعم رحلة دولة الإمارات وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً رائداً لمبادرات الاقتصاد الرقمي.

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