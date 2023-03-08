بحث تطوير التخصصات العلمية لمواجهة التحديات الأمنية

المصدر: دبي ـ البيان

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ناقشت مؤتمرات وورش عمل وجلسات العصف الذهني، للقمة الشرطية العالمية، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، سبل تطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير التخصصات العلمية في مجابهة التحديات الأمنية المستقبلية، وتضمنت فعاليات القمة في اليوم الأول 4 مؤتمرات رئيسية وورشتي عمل وجلستي عصف ذهني.

الثقة والإنصاف

وانطلقت أولى جلسات القمة بجلسة المفوضين، بعنوان «الثقة والإنصاف والمرونة: الديناميكيات المتطورة لقيادة الشرطة»، وترأس الجلسة، اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، واستضاف فيها، كيشانت سيويل، مفوض الشرطة قسم شرطة نيويورك، وجيفون مكسكيمينج، نائب المفوض في الشرطة النيوزيلندية.

الحد من الجريمة

وانطلقت أولى جلسات مؤتمر الحد من الجريمة، بعنوان «التحديات التي تواجه أنظمة كشف الجريمة والوقاية منها: خارطة طريق المستقبل»، و«تطور أساليب ومبادئ الشرطة العالمية للحد من الجريمة وتحقيق العدالة»، و«تقارب الجرائم البيئية وتغير المناخ: التهديدات الحالية والناشئة»، و«الخداع المتعمد في العصر الرقمي: إطارات وطنية للتصدي لأشكال الاحتيال الجديدة».

الطائرات من دون طيار

وتناول مؤتمر الطائرات من دون طيار 3 محاور رئيسية تمثلت في «استخدامات الطائرات من دون طيار في المجال الشرطي»، وتأمين السلامة الجوية من استخدامات الطائرات المسيرة، وإدارة الطائرات المسيرة للاستخدامات المدنية.

الابتكار والمرونة

واستعرض مؤتمر الابتكار والمرونة في يومه الأول مسار «سلامة الطرق»، من خلال جلسة قيادية استراتيجية تمحورت حول تعزيز تطبيق قوانين المرور في عصر المركبات ذاتية القيادة وأهمية تسليط الضوء على تقدم التقنيات وأثرها في هذا الصعيد.

وكذلك تضمن المؤتمر جلسة رئيسية بعنوان «العمل الشرطي كجزء من الرؤية الصفرية «Vision Zero» والتي تؤكد على كيفية استخدام قوات الشرطة العالمية ووكالات إنفاذ المرور للبيانات والتحليلات لتقليل حوادث الطرق. وتضمن المؤتمر جلسة قيادية استراتيجية أخرى، بعنوان «الطريق إلى الأمام:

التقدم في تقييمات السلامة المرورية والحوكمة وإدارة المخاطر»، والتي تناقش أهمية التأكيد على وضع برامج استشرافية للسلامة على الطرق وآليات للحوكمة لزيادة الوعي ودعم القضية الجماعية للتقليل إلى أدنى حد من حوادث الطرق.

علوم الأدلة الجنائية

كما ناقش مؤتمر علوم الأدلة الجنائية في فعاليات اليوم الأول للقمة الشرطية العالمية، «تمكين الشباب في علوم الأدلة الجنائية» و«سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف التخصصات العلمية في علوم الأدلة الجنائية»، و«التخطيط الاستراتيجي لمختبرات علوم الأدلة الجنائية»، و«رعاية فرق الأدلة الجنائية المختصة».

«إكسبرتس هب»

كما انطلقت على هامش القمة، جلسات اليوم الأول من منصة الخبراء «اكسبرتس هب»، والتي ينظمها مجلس علماء شرطة دبي لتكون بمثابة نقطة اتصال بين الخبراء في 7 مجالات تخصصية مختلفة، تناقش أبرز التحديات التي تواجههم في القطاع الشرطي.

وناقشت الجلسة الأولى محور «الجرائم المستقبلية: من القرصنة الجينية إلى التهديدات البيولوجية» قدمها الدكتور لوتي تاجوري، والدكتورة كارولينا كبوس. وتناولت الثانية محور «أفضل ممارسة: التدريب الافتراضي في علوم الأدلة الجنائية».

العصف الذهني

كما انطلقت أولى جلسات العصف الذهني في مجال مكافحة المخدرات، وحملت عنوان «تحديات التصنيع والترويج للمخدرات والمواجهة التشريعية»، شارك فيها متخصصون وخبراء محليون ودوليون في المجال.

في حين تطرقت الجلسة الثانية إلى «الدور المؤسسي والمجتمعي في مواجهة التعاطي والتحديات السلوكية وصناعة المحتوى التوعوي»، بحضور ومشاركة من المتخصصين والخبراء في المجال.

تعاون دولي للحد من تهريب المخدرات

انطلقت على هامش أعمال مؤتمرات القمة، ورشة عمل بعنوان «دور التعاون الدولي للحد من تهريب والاتجار بالمواد المخدرة»، والذي تطرق فيه المتحدثون إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي، ومساهمة المكاتب الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة المخدرات، في تمرير وتبادل المعلومات للسيطرة والحد من انتشار المخدرات.

وحملت الورشة الثانية عنوان «مهارات التعامل مع المتعاطين والكشف الاستباقي»، والتي ناقشت خطر المخدرات واستهدافها دول الخليج، وكيفية التصدي لهذه الآفة عبر تكاتف جميع الجهات الحكومية والخاصة في الدول المعنية لحماية فئات المجتمع وخاصة الشباب.

وضرورة تشكيل فرق تطوعية لدعم البرامج التوعوية ضد المخدرات، خاصة في المؤسسات التربوية والتعليمية، وتوعية أولياء الأمور بالأساليب التربوية الصحيحة وطرق التفاعل الإيجابي مع أبنائهم المتعاطين.

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