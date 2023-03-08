«غياث سوات».. سيارة ذكية لمكافحة الجريمة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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دشنت القيادة العامة لشرطة دبي وشركة W Motors، الشركة المصنعة للسيارات والتي يقع مقرها في دولة الإمارات، الطراز الأحدث من أسطول «غياث»، إصدار «غياث سوات»، وذلك خلال القمة الشرطية العالمية.

وأشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالشراكة والتعاون البناء مع شركة W Motors، والتي أثمرت عن ابتكار دورية غياث الذكية، واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم.

وأكد أن شرطة دبي حريصة على تحقيق الريادة بين الأجهزة الشرطية في العالم، عبر تزويد منظومة عملها بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة التي تساهم في تعزيز سلامة أفراد المجتمع وأمنهم، مشيراً إلى أن الشراكة مع W Motors أسهمت في تعزيز أسطول القوة بدوريات غياث الذكية، المجهزة بأحدث التقنيات.

سرعة ودقة

وأعرب اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي عن سعادته بانضمام دورية غياث بنسختها الجديدة «سوات» إلى أسطول شرطة دبي، والتي ستعزز بانضمامها من قدرات الاستجابة التكتيكية لدوريات شرطة دبي الأمنية، حيث تولي القوة اهتماماً كبيراً بتوفير الأدوات المناسبة، بما في ذلك المركبات المتطورة.

وقال المهندس عمر كاجا، رئيس قسم الهندسة والابتكار في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي إنه تم تجهيز غياث بأحدث التقنيات، بما في ذلك أنظمة المراقبة المتقدمة ومحرك قوي يمكنه التعامل مع أي تضاريس، حيث يوجد حالياً 10 دوريات من غياث في شوارع دبي.

بينما سيتم إدخال 400 سيارة دورية بحلول عام 2027، ومن المقرر أن تنطلق أحدث طائرات غياث المبنية في الإمارات في الشوارع الشهر المقبل.

ولفت إلى أن غياث تتميز بنوافذ مقواة وأبواب مصفحة وأنظمة اتصالات متقدمة وكاميرا 360 درجة على السطح مع إمكانيات التحريك والإمالة والتكبير، حيث تم تركيب 11 كاميرا بما في ذلك ثلاث كاميرات داخل السيارة على عكس الطراز السابق، وأن لديها نظام تتبع مدمجاً يسمح لغرفة العمليات أن تكون على دراية دائماً بموقعها.

وأوضح أن التقنيات المتطورة المستخدمة في السيارة تشكل أنظمة إطلاق الطائرات بدون طيار وأنظمة التعرف على الوجوه، إضافة إلى أنه تم تصميم مساحة أكبر لتخزين الطائرات بدون طيار والقنابل اليدوية ودروع الضباط والحقائب بأمان، كما تم تجهيز السيارة بقاذفات دخان على اليمين واليسار.

حلول معززة

وقال مؤسس شركة W Motors ورئيسها التنفيذي، رالف دباس: «يُؤكّد النموذج الثاني من GHIATH، الذي وبكل فخر تم تصميمه وتطويره وتصنيعه في مركز واحة دبي للسيليكون الخاص بنا، والذي ينساب من خط الإنتاج بعد مرور عامٍ واحدٍ فحسب من إطلاق سيارة GHIATH Smart Patrol، من جديد التزامنا بتسريع مستقبل السيارات الأمنية عالية الأداء والمواصفات.

تلبية أعلى المعايير

وتتبع سيارة (غياث سوات) ذات الاستجابة التكتيكية إصدار السيارة الأمنية الأكثر تطوراً في العالم، وهي سيارة GHIATH Smart Patrol، التي تم إطلاقها بشكلٍ رسمي خلال مؤتمر القمة الذي أُقيم العام الماضي.

وتلبي سيارة (غياث سوات) المُصممة لغرضٍ خاص، أعلى معايير القطاع من حيث الاستجابة التكتيكية، إذ تم تصميمها، هندستها، تطويرها وتصنيعها من قبل شركة W Motors استجابةً لمتطلبات فريق عمليات SWAT الصارمة.

اتصال فوري بمركز التحكم

تشمل الميزات الخارجية الرئيسية الخاصة بسيارة (غياث سوات)، قضيب دفع أمامي مدعوماً، وخطوات جانبية وخلفية تكتيكية وأنظمة تخزين الأسلحة والذخائر ومخزناً مخصصاً لمعدات الشرطة ونظام دخان لتشتيت الحشود.

بالإضافة إلى نظامين إضاءة LED يعملان بالأشعة تحت الحمراء من الدرجة العسكرية من أجل قيادة ومراقبة الرؤية الليلية، وضوء تعقب خفي يعمل بالأشعة تحت الحمراء وكبسولتين جانبيتين مثبتتين في الخلف، مدعومتان بضوء LED عالي الكثافة، وتسع كاميرات مراقبة تتميز بإمكانيات التعرف على لوحة الأرقام.

ولا يقل الجزء الداخلي إثارةً، إذ إنه يتمتّع بتقنية التعرف على الوجه وكاميرات المراقبة التي تعمل حسب سلوك السائق ونظام نشر تعقب «الجي بي أس» وميزة الاتصال الفورية بمركز التحكم، بالإضافة إلى جهازي أندرويد خلفيين مثبتين بالمقعد وقابلين للإزالة ويتسمان بالمواصفات العسكرية، وأربعة قواعد شحن مُخصصة لكاميرات الجسم الخاصة بعناصر الشرطة.

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