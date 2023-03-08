أكاديمية شرطة دبي تحتفل بتخريج أفواج جديدة من أبناء الوطن

المصدر: دبي - البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحتفل اليوم الأربعاء، أكاديمية شرطة دبي بتخريج 477 منتسباً من الطلبة المرشحين والمرشحات، والطلبة الجامعيين والجامعيات، وخريجي الدورات التأسيسية، وذلك في ميدان التخريج العام بالأكاديمية. وسيشارك في فعاليات حفل التخريج 958 خريجاً من الدفعات السابقة للأكاديمية، ضمن العروض والتشكيلات العسكرية المتميزة، والعروض التقنية المبهرة التي سيتم تنفيذها.

مسيرة مباركة

وبهذه المناسبة، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، أهمية العنصر البشري في تحقيق الإنجازات العظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال مسيرتها المباركة، بما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

منوهاً بدور القيادة العامة لشرطة دبي، في تعزيز هذا الجانب عبر العمل على تنمية الكوادر العسكرية المؤهلة، وتخريج نخبة من ضباط الشرطة القادرين والمؤهلين على تعزيز مسيرة الأمن والأمان في إمارة دبي خصوصاً، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وتمكين المرأة والشباب، وهو ما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، والنهضة الشاملة في شتى المجالات، خصوصاً وأن التعليم أحد أهم ركائز التقدم والحضارة.

صرح علمي

من جانبه، قال اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب: «نفخر كل عام بتخريج أفواج جديدة من أبنائنا وبناتنا للانضمام إلى السلك العسكري، ونعرب عن اعتزازنا بانتمائنا إلى دولة تسعى دوماً لأن تكون في موقع الصدارة، وتحرص على إسعاد شعبها بكل الوسائل».

وتابع السويدي: «بمتابعة مباشرة من معالي القائد العام لشرطة دبي، نحتفل اليوم بتخريج كوكبة متميزة، ستنضم إلى إخوانها للمساهمة في صنع غدٍ أجمل وجودة حياة أفضل»، مهنئاً الطلبة الخريجين والخريجات، تخرجهم من صرح الأكاديمية العريق، داعياً الله عز وجل أن يبارك هذا الغرس، وأن يكونوا رافداً جديداً للإدارات العامة ومراكز الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار.

3 دفعات متميزة

من جانبه، قال العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي: «تحتفل الأكاديمية بتخريج 477 طالباً وطالبة في هذا العام في شتى المجالات الأمنية والقانونية، وعلى مختلف المستويات العلمية، بواقع 57 مرشحاً للدفعة الثلاثين في برنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، و38 مرشحاً للدفعة الثانية للطلبة المرشحين في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، و21 مرشحة للدفعة الثالثة للطالبات المرشحات في البرنامج نفسه.

بالإضافة إلى الاحتفاء بتخريج الطلبة الجامعيين وعددهم 98 طالباً وطالبة، وخريجي الدورات التأسيسية وعددهم 263 من العنصرين الرجالي والنسائي».وأضاف العميد محمد بطي الشامسي: «نحتفل اليوم بتخريج نخبة من أبنائنا بعد أن أمضوا 4 أعوام في الدراسة والتدريب في تخصصات مختارة، واكتسبوا المهارات اللازمة التي يحتاجها ضباط الشرطة للدخول إلى ميدان العمل، وحمل لواء الأمن والمسؤولية، حتى تكون دولتنا نموذجاً يحتذى به في احترام القانون وتطبيق العدالة والحفاظ على الحقوق والممتلكات لكل من يعيش على أرض هذه الدولة المعطاءة، وتحقيق المزيد من التطور والتنمية المستدامة».

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