فعاليات متنوعة في اليوم الثاني لـ«توظيف مجندي الخدمة الوطنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في دورته السادسة حضوراً مميزاً لمجندي الخدمة الذين شاركوا في محاضرات وورش عمل أسهمت في تعريفهم على خيارات التوظيف التي تتيحها الجهات المشاركة والخطوات التي يجب اتباعها لتطوير خبراتهم.

وتشمل أجندة المعرض 24 ورشة عمل متنوعة تركز على أبرز المهارات والأدوات اللازمة لتطوير المسار المهني والعملي لمنتسبي الخدمة الوطنية وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، كما تشمل موضوعات تعنى بمهارات العمل المتقدمة وتطويرها واختيار التخصص المناسب.

وتضمنت قائمة ورش عمل اليوم الثاني «خطوات صغيرة نحو المستقبل» و«جهود التوطين في طيران الإمارات» و«الاستدامة»، والمهارات المتقدمة لمواكبة المستقبل، والتخصصات والمهارات والمسار المهني من منظور القطاع الخاص.

وأكد مسؤول في جناح وزارة الداخلية في المعرض دعم الوزارة لجهود توظيف الجيل القادم من الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتأمين مستقبل وظيفي آمن لهم من خلال توفير الفرص الوظيفية من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية مشيداً بتنظيم المعرض الذي يوفر منصة لمنح وتوفير الفرص لمجندي الخدمة الوطنية والالتقاء والتواصل مع الشركات والجهات والمؤسسات المشاركة في المعرض.

من جانبه، أوضح المقدم سالم سيف الكعبي، مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي أن مشاركتهم تأتي في إطار الحرص على توفير فرص التوظيف المناسبة لمجندي الخدمة الوطنية.

وأكد أن توظيف مجندي الخدمة الوطنية يأتي وفق أفضل الممارسات والمعايير الشرطية فضلاً عن السعي للاستفادة من تلك الكوادر التي تتمتع بروح عالية من المسؤولية والانضباط والمهارات والقيم التي غرست في نفوسهم في أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.

ويمنح معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في أيامه الثلاثة، وبرعاية وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتنظمه شركة إندكس للمؤتمرات والمعارض، فرصة لأبناء الإمارات من مجندي وخريجي الخدمة الوطنية من المجتمع للتعرف على أهمية التخصصات في سوق العمل والتي وضعت بشكل مدروس لتساعدهم في البحث عن التخصص وفرصة العمل المناسبة، وفتح آفاق المعرفة لتطوير المهارات والارتقاء بهم إلى أعلى مستوى من التقدم والمعرفة.

يذكر أن الدورة السادسة من معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تحظى بدعم العديد من الشركاء وجهات الرعاية تتصدرها شركة مبادلة للاستثمار بصفة الشريك الاستراتيجي للمعرض، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بصفة الراعي البلاتيني .

بالإضافة إلى الرعاة الفضيين كل من مجموعة بن حمودة وشركة بيانات التابعة لشركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية جي 42، إلى جانب الشريك الإعلامي الرسمي «أبوظبي للإعلام»، والشريك الإعلامي الداعم «وكالة أنباء الإمارات»، وكل من مجلة إنترناشيونال بزنس، وموقع «إيد أرابيا» التعليمي كشركاء إعلاميين.

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