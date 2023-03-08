35 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» لتسوية أوضاع متعثرين

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت جمعية بيت الخير عن تقديمها 35 مليوناً و355 ألف درهم مساعدات طارئة لمعالجة ظروف إنسانية قاهرة تعرض لها مواطنون وعجزوا عن التخلص من معاناتها.

وذكرت الجمعية أن المبلغ المذكور صرفته للمستفيدين منذ العام الماضي والشهرين الأولين من العام الحالي، منه قرابة 7 ملايين قدمتها لمساعدة 70 مواطناً عانوا مشكلات الإسكان وقضايا مالية كبيرة.

وأكدت الجمعية أن الاهتمام بملف المواطنين الغارمين والمتعثرين في استكمال شروط الإسكان يأتي تنفيذاً لتوصيات مجلس إدارتها بتوجيه الجزء الأكبر من المساعدات لدعم ونجدة المواطنين الأقل دخلاً، وبشكل خاص الذين يمرون بظروف تفوق قدرتهم المالية.

وتوزع مبلغ المساعدات الذي رصد لحلّ القضايا الكبرى التي تعرض لها مواطنون في الفترة نفسها إلى 4 ملايين و445 ألف درهم لتسوية 37 وضعاً إنسانياً وحالة قانونية وحكماً قضائياً صدرت في حق مواطنين من ذوي الدخل المحدود.

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