«الشارقة الخيرية» تستهدف جمع 125 مليون درهم خلال رمضان

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أعلن علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار بجمعية الشارقة الخيرية، عن انتهاء كافة آليات العمل المقرر القيام بها خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تؤكد السعي الدؤوب من قبل كافة إدارات الجمعية، لتحقيق أهدافها خلال حملتها الرمضانية، والمحدد لها 125 مليون درهم، لافتاً إلى أن هناك 1503 حصالات أمام المحسنين للدفع.

وأكد أنه تم تخصيص نحو 140 حصالة لوضعها في المساجد والمواقع العامة خلال صلوات الجمعة والتراويح والقيام طوال شهر رمضان المبارك، متنوعة الأحجام، ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم، لتغطية كافة المواقع التي توجد بها الجمعية، ولتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، كما تم اختيار 140 متطوعاً للإشراف على جمع التبرعات الخاصة بحصالات صلوات الجمعة والقيام والتهجد وعيد الفطر السعيد، في مقابل 84 من محصلي الكوبونات الإلكترونية، مؤكداً أنه تم اختيار المتطوعين المعروف عنهم الاجتهاد والمصداقية والأمانة.

وأشار الراشدي إلى أن إدارة جمع التبرعات، لديها 323 جهاز تبرع يدوياً، للتبرعات المختلفة، حيث يمكن للمتبرع اختيار ما تطيب نفسه بوضع قيمة تبرعه بداخله، فيما توفر الجمعية كبائن التبرع، وطاولات تحصيل التبرع عبر الكوبون الإلكتروني بالمجمعات التجارية والمحال والجمعيات التعاونية، ومراكز التسوق في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

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