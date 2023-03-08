مناقشة وضع معايير للمهمات الفضائية والحاجة لاستكشاف ابتكارات قانونية

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت أمس فعاليات النسخة الـ 17 للمؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، أحد أبرز الأحداث العالمية في قطاع الفضاء، لليوم الثاني، والذي يستضيفه مركز محمد بن راشد للفضاء للمرة الأولى في العالم العربي، في مركز دبي التجاري العالمي.

وركز اليوم الثاني من المؤتمر على موضوعات مثل التنسيق بين عمليات مهمات الفضاء، ووضع معايير للمهمات الفضائية، والحاجة إلى استكشاف ابتكارات قانونية متعلقة بالفضاء، وفرص التعاون في المهمات الفضائية إلى القمر، إلى جانب عرض لملخصات وأوراق بحثية حول تقنيات الفضاء، وعرض لأحدث الابتكارات في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المختلفة في مجال الفضاء عالمياً.

جلسة

وبدأ اليوم بعقد جلسة حملت عنوان «التنسيق بين عمليات مهمات الفضاء – الحاجات والحلول»، وحضر هذه الجلسة خبراء من وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، ووكالة جنوب أفريقيا الوطنية للفضاء، ومركز المراقبة والتتبع الفضائي في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى خبراء من شركة Planet Labs، وشركة Clear Space، ومؤسسة العالم الآمن.

وشددت الجلسة على الحاجة إلى ضمان الوصول الآمن والمستدام إلى الفضاء، مع الزيادة السريعة في عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض، خاصة بعد زيادة معدل الاستثمار في مجال حلول الفضاء. كما شهد اليوم الثاني للمؤتمر عقد جلسة أخرى حملت عنوان «دور المعايير والعمليات المشتركة في نجاح المهمات الفضائية».

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