مركبة هبوط المستكشف راشد تستعد للانتقال إلى مدار حول القمر قريباً

المصدر: دبي ـ أحمد يحيى

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تستعد مركبة الهبوط «هاكوتو- آر» اليابانية التي تحمل المستكشف راشد، للانتقال إلى مدار حول القمر خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم إجراء سلسلة من المناورات التي تستهدف الهبوط على سطحه، فيما من المقرر أن يكون الهبوط بمنطقة «فوهة أطلس» نهاية أبريل 2023.

وبحسب شركة «آي سبيس» اليابانية التي تدير المهمة التي تم إطلاقها 11 ديسمبر الماضي، فإن المركبة تدور حالياً حول الأرض على مسافة تقريبية تبلغ 580 ألف كيلومتر، وأن مركبة الهبوط الفضائية «هاكوتو- آر»، هي الآن في المرحلة الثانية من العبور لتحقيق المدار القمري، فيما ستتطلب هذه المرحلة استخدام مناورات أطول.

وبحسب الشركة في بيان لها عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، بينت أن فريق عمليات المهمة لديها يعمل بجدية للاستعداد لهذه المرحلة، وأنه مع استمرار المهمة، فإن فريق «آي سبيس» في مركز التحكم بالعاصمة اليابانية طوكيو المسؤول عن هذه المهمة، يتوقع أن تكون مناورة الإدراج المداري القمري في نهاية مارس الجاري.

هبوط

وتوفر مركبة الهبوط «هاكوتو- آر»، خدمات توصيل المستكشف والمعدات الخاصة بالمشروع.

وسيهبط «راشد» في «ماري فريغوريس»، وتحديداً منطقة «فوهة أطلس» كموقع هبوط رئيس، فيما يعتبر هذا الموقع آمناً ويقدم قيمة علمية مهمة، حيث يمكن لفريق المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء توجيهه بحسب سهولة التضاريس وصعوبتها وأهمية المنطقة المراد استكشافها.

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