«هيئة المعاشات» تطلق مبادرة «المعرفة»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبادرة «المعرفة» والتي تتضمن مجموعة مع البرامج يأتي في مقدمتها تنظيم «حلقات نقاشية» للوقوف على أبرز الدروس المستفادة من المشاركة في التقييمات أو المشاريع أو الجوائز أو الفعاليات أو الأحداث الداخلية والخارجية، حيث ُعقدت أولى هذه الحلقات مع الموظفين على مدار يومين لمناقشة أبرز الدروس المستفادة من عملية التقييم التي تمت في الهيئة ضمن برنامج نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

واستعرض الحضور من مدراء الإدارات والموظفين بشكل موضوعي أبرز الإيجابيات والتحديات التي برزت من خلال هذا التقييم بهدف الوقوف على الإيجابيات وتعظيمها، ومعالجة التحديات التي ظهرت من خلال التقييم بهدف الاستفادة من مخرجاتها وتحويلها إلى فرص في المستقبل.

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