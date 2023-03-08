172 % زيادة المسجلين في صندوق التقاعد من «الخاص»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق تشهد تطوراً كبيراً، نتيجة للجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة، والتسهيلات والمزايا التي تقدمها لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي، لافتاً إلى زيادة عدد المؤمن عليهم الجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 172% حتى نهاية العام 2022 مقارنة بعام 2021، وكذلك ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى ما يقارب 2100 جهة عمل.

وشدد الحمادي، على ضرورة أن تبادر مؤسسات القطاع الخاص، بتسجيل نفسها لدى الصندوق بمجرد التحاق أول موظف مواطن بالعمل لديها، ومن ثَم تسجيل الموظف المواطن في الصندوق خلال 10 أيام عمل من التحاقه بالوظيفة، موضحاً أن تسجيل جميع الموظفين المواطنين من القطاعين الحكومي والخاص في نظام التقاعد أمر إلزامي حسب قانون التقاعد في إمارة أبوظبي، ويجب عدم التهاون فيه لحفظ حقوقهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم من أي ظروف طارئة قد تحدث لهم.

وأوضح الحمادي أن عملية التسجيل في الصندوق تتم رقمياً وبكل سهولة ويسر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، مشيراً إلى أنه في حال ما شعر الموظف المواطن بأن جهة العمل تراخت أو تكاسلت عن تسجيله، فيجب عليه إخطار الصندوق فوراً، على أن يقوم فريق عمل الصندوق بكافة الإجراءات التي تحفظ حقوقه.

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