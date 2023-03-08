23 ألف موظفة في مجموعة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تركز طيران الإمارات في يوم المرأة العالمي على موضوع 2023 #Embrace Equity، المتمثل في تبنّي مهمة واضحة لصوغ ثقافات عمل شاملة، تزدهر فيها مهن المرأة ويُحتفل بإنجازاتها، وذلك عبر المناقشات عن المساواة في الأجور، والمستويات القياسية من الترقيات النسائية وإتاحة الوصول إلى تدريب «التحيز اللاواعي» على مستوى الشركة.

ويعمل لدى مجموعة الإمارات أكثر من 23 ألف امرأة، أي نحو %41 من مجمل القوى العاملة في طيران الإمارات حول العالم وفي دناتا داخل الإمارات ويشهد هذا العدد الكبير مساراً تصاعدياً في عام 2023 مع استمرار التوظيف وتشغل المرأة %39.7 من المناصب الإدارية المتوسطة والعليا عبر الدرجات الأساسية في مجموعة الإمارات.

وأكدت طيران الإمارات أخيراً التزامها التوازن بين الجنسين عبر التوقيع رسمياً على تعهد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ودعم جهود حكومة دولة الإمارات لرفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا بحلول عام 2025.

ويدعم هذا التعهد هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ووافقت مجموعة الإمارات، في إطار هذا التعهد، على دعم عمل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» عبر مشاركة البيانات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى الحفاظ على مراجعة داخلية مستمرة لسياسات المجموعة وممارساتها وإجراءاتها.

وتضم مجموعة الإمارات، إضافة إلى شركات أخرى، كلاً من طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، ودناتا من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، وتعد المجموعة وجهةً مفضلةً للعمل في دولة الإمارات، وتتميّز بهيكل قوي للمكافآت والمزايا عدا عن الرواتب غير الخاضعة للضرائب.

وتتسم المكافآت والمزايا في المجموعة بالشفافة للرجال والنساء الذين يقومون بالأدوار ذاتها، بينما تُقدّم فئات ومجالات الرواتب على أساس الخبرة ومن من دون تأثير أو فوارق بين الجنسين.

سجل الترقيات

واستحوذت المرأة في مجموعة الإمارات على %56 من مجمل الترقيات في الأشهر الـ12 الماضية، وهو أعلى معدل على الإطلاق حتى الآن وحصلت العديد من النساء، اللائي يشغلن مناصب قيادية، على ترقيات متعددة في عملهن في المجموعة منذ أكثر من عقد من السنوات.

فرص تدريبية

وتوفر مجموعة الإمارات لموظفيها نطاقاً واسعاً من الدورات التعليمية وفرص التعلم، إضافة إلى التدريب الشخصي على جملة من الموضوعات ومسار التعلم متاح للجنسين من غير تحيز على بوابة «مهارات المستقبل» الخاصة بالمجموعة التي جرى إطلاقها حديثاً وتتضمن رحلة التعلم المخصصة التي صممتها مجموعة الإمارات 6 وحدات، ومن ذلك كسر التحيز.

وتقييم التقاطع، وأصوات النساء، والتنوع والمساواة والشمول، والتحالف وثقافة الانتماء وقد أكمل الرحلة بالفعل أكثر من 500 عضو في دائرة الموارد البشرية. والدورة التدريبية متاحة أيضاً لموظفي جميع إدارات المجموعة لإكمالها في وقتهم الخاص وتتمتع المرأة في مجموعة الإمارات بإمكان الوصول إلى سلسلة من البرامج القيادية التنفيذية وفرص لإكمال المؤهلات التعليمية الدولية بدعم مالي من المجموعة.

إضافة إلى الترقيات، تكافئ مجموعة الإمارات وتقدّر موظفيها عبر برنامج «جوائز نجم»، وهو برنامج لتقدير المساهمات البارزة عبر المجموعة ويهدف إلى تعزيز الشعور بالانتماء والتقدير، ويحفز ويلهم ويمكّن العاملين من تحقيق الأهداف المرسومة وتجاوزها وتُمنح جوائز نجم في أي وقت، ما يوفر أمام الموظفين خيارات لمبادلة الجوائز بمبالغ نقدية أو قسائم سفر وبطاقات هدايا وغيرها.

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