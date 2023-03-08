إعلان أسماء الفائزين في «هاكاثون الإمارات 2023»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، عن أسماء الفائزين ضمن فعاليات هاكاثون الإمارات 2023 الذي عقد للعام السادس على التوالي في جميع إمارات الدولة، على هامش فعاليات شهر الابتكار الذي يصادف شهر فبراير من كل عام.

تم ذلك خلال حفل ختام النسخة السادسة من الهاكاثون، والذي أقيم في كليات التقنية العليا- دبي بحضور المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وممثلي عدد من الجهات الحكومية المشاركة، بالإضافة لشركاء الهيئة من القطاع الخاص، والمتسابقين.

وتضمنت قائمة الشركاء الحكومات الرقمية المحلية في الدولة، وعشر جهات اتحادية و15 جهة حكومية محلية، و9 جامعات وطنية، و9 شركات من القطاع الخاص تمثل قطاع التقنية.

وتأهل لنهائيات الهاكاثون 22 مشروعاً من طلاب المدارس و18 مشروعاً من طلاب الجامعات و17 مشروعاً من رواد الأعمال والخبراء والموظفين و4 مشروعات من الباحثين. وقد بلغ إجمالي المشاركين في النسخة الأخيرة 2488 شخصاً، شكلوا مئات الفرق التي وصل منها 311 فريقاً إلى مرحلة التقييم.

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