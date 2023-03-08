«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير العمل الحكومي وتنفيذ المشروعات التنموية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع خلال انعقاده موضوعات حكومية شاملة تعنى بتطوير العمل الحكومي، وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وإصدار المزيد من التشريعات التنظيمية لكل القطاعات في الإمارة.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بإعارة سالم عمر سالم المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» ليكون مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في إمارة الشارقة، على أن تكون الإعارة لمدة سنة واحدة من تاريخه، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من المجلس التنفيذي.

واعتمد المجلس إبرام دائرة التنمية الاقتصادية لعدد من مذكرات التفاهم، بهدف الارتقاء بالخدمات الإدارية إلى أفضل المستويات الممكنة، وبما يلبي احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، وتعزيز التعاون المشترك مع الشركاء من كل الجهات الحكومية في مختلف المجالات والقطاعات.

كما اعتمد المجلس مشروع إنشاء مكاتب الارتباط التجاري الحكومي، التي تهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم المشاركة في المعارض والملتقيات المحلية والدولية، وتنشيط حركة التجارة والاستثمار، وخدمة القطاع الخاص، وتطوير العلاقات الاقتصادية.

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