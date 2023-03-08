وزارة التغير المناخي والبيئة تطلق برنامج رواد الغذاء والزراعة

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج «رواد الغذاء والزراعة»، الذي يستمر على مدار عامي 2023 و2025، بهدف بناء قدرات عدد من الشباب سنوياً في مجال الإدارة التجارية للأعمال الزراعية والحيوانية.

وجاء إطلاق البرنامج على هامش الاجتماع الثالث لمجلس المزارعين، الذي ترأسته معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وذلك أمس في مقر مجموعة «غراسيا» في أبوظبي لمناقشة مستجدات عمل المجلس.ويعمل البرنامج- الذي يعد من المشاريع التحولية لمبادرات مجلس الوزراء- وفق منظومة متكاملة تٌمكن جميع المستهدفين من إنشاء شركاتهم الخاصة، والتي تخدم في مجملها قطاع الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

استدامة

وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري أن وزارة التغير المناخي والبيئة أنه تماشياً مع عام الاستدامة وتحقيقاً لمستهدفات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) تعمل الوزارة على تمكين وتشجيع الشباب، من أجل المساهمة الفاعلة في تعزيز القطاعين الزراعي والحيواني تحقيقاً للأمن الغذائي الوطني، وستسعى دولة الإمارات على تشجيع الدول الأخرى على مشاركة الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، التي من شأنها فتح الفرص لتغيير الأنظمة الغذائية، التي لا يمكن تحقيقها بمفردها.

وأشارت المهيري إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تطوير وتأهيل الشباب من رواد العمل في المجال الزراعي وتجارة الأغذية والرياديين في المجال الزراعي والحيواني وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على تسويق منتجاتهم، بهدف دعم الأمن الغذائي، وضمان استدامته من خلال تنويع سلاسل المنتجات الغذائية الوطنية.

وقال محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعمل الوزارة على تعزيز الاستدامة والأمن الغذائي الوطني عبر منظومة متكاملة قائمة على الابتكار والحلول العملية، وتلعب ريادة الأعمال دوراً محورياً من أجل تحقيق هذا الهدف.

وفي إطار سعينا لتنفيذ هذا التوجه، أطلقنا برنامج «رواد الغذاء والزراعة»، الذي يهدف إلى بناء قدرات عدد من الشباب سنوياً في مجال الإدارة التجارية للأعمال الزراعية والحيوانية، ويعمل البرنامج وفق منظومة متكاملة لتمكين جميع المشاركين من إنشاء شركاتهم الخاصة، والتي تخدم قطاع الزراعة في دولة الإمارات».

خطوة مهمة

وأضاف: «سيكون البرنامج خطوة مهمة في توظيف قدرات رواد الأعمال لدعم الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة، من خلال نقل أهم الخبرات والتجارب لهم، وتشجيعهم على إطلاق أعمال تستطيع أن تنهض بتلك الصناعات على كل المستويات، كما سيكون البرنامج نقطة مهمة لنقل تجاربنا إلى مختلف البلدان والدول الصديقة، بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وإيجاد حلول لكل التحديات».

ويعتبر مجموعة «غراسيا» الشريك الاستراتيجي لتدريب المنتسبين لبرنامج رواد الغذاء والزراعة، ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل رواد الأعمال ضمن محطات التدريب، وعرض المشاريع الزراعية، التي تخدم السوق المحلي ومزارعي الدولة من إنتاج زراعي وتسويقه، وإنتاج حيواني وتسويقه، وخلق مشاريع مستدامة عبر تأمين منافذ لبيع الخدمات، وإمكانية التمويل للمشاريع، وكذلك استقطاب مالا يقل عن عدد من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص لدعم رواد الغذاء والزراعة.

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