مكتوم بن محمد يبحث تطوير شراكة الإمارات مع «مايكروسوفت»

المصدر: دبي - البيان

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في مكتب سموه بالمركز براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت.

علاقات

تناول اللقاء علاقات الشراكة والتعاون بين شركة مايكروسوفت ودولة الإمارات، وآفاق تطوير تلك الشراكة، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات لقطاع التكنولوجيا لما يمثله من قيمة استراتيجية كركيزة رئيسية من ركائز بيئة العمل المستقبلية، وتماشياً مع توجهات دولة الإمارات في التحول نحو البيئة الرقمية والأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية، والرامية إلى زيادة إسهام التحول الرقمي إلى 100 مليار درهم في اقتصاد دبي سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة.

لقاء

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل أعمال مايكروسوفت في دولة الإمارات، وكذلك أعمالها على مستوى المنطقة انطلاقاً من مقرها في مدينة دبي للإنترنت، حيث تعد من أبرز الشركات المنضمة لمجتمعها التقني المتنامي الأكبر من نوعه إقليمياً مع انطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، والذي يضم اليوم آلاف الشركات المتخصصة في مختلف مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية.

مناقشات

كذلك جرى مناقشة الخطط المستقبلية لأعمال الشركة في المنطقة في ضوء جهود التنمية المتسارعة التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمساعي الرامية للاستفادة من البيئة الرقمية والحلول الذكية في تسريع وتيرة التنمية الشاملة وضمن مختلف القطاعات.

حضور

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ومالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، وصقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات.

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