«ديهاد 2023» يجمع 828 منظمة دولية وجمعية إنسانية 13 الجاري

المصدر: دبي - وام

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برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يجمع كبار صناع القرار من مختلف الجهات الإنسانية الفاعلة بهدف تسليط الضوء على القضايا الإنسانية وتعزيز أوجه التعاون لبناء مستقبل أفضل.

وتنطلق الدورة الـ 19 تحت شعار «الطاقة والمساعدات وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة» بمشاركة أكثر من 828 منظمة دولية غير حكومية وجمعية إنسانية بالإضافة إلى العديد من الشركات وجهات توريد المواد الإغاثية والعلامات التجارية العالمية حيث من المتوقع أن يجذب معرض ومؤتمر ديهاد 2023 نحو 8200 مشارك وزائر من 110 دول.

كما سيستضيف أكثر من 659 اجتماع عمل تم ترتيبها بشكل مسبق ويشارك فيها أكثر من 82 منظمة وجمعية خيرية ومؤسسة عاملة في الشأن الإنساني من المعنيين بالحصول على أفضل المعدات لضمان إيصال المساعدات وإتمام مختلف المهام في الميدان الإنساني.

وقال السفير الدكتور عبدالسلام المدني رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة الرئيس التنفيذي لمعرض ومؤتمر ديهاد ورئيس اندكس القابضة إن معرض ومؤتمر ديهاد يشهد مرة أخرى تضافر الجهود لتحقيق مزيد من التعاون المثمر بين كبار رواد الشأن الإنساني والمنظمات ممن يتشاركون الأهداف المتمثلة بتقديم الأفضل في مجال الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء العالم .

حيث نحرص في نقاشاتنا للعام الحالي على تسليط الضوء على مسائل الطاقة والإغاثة وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة لتأمين تلبية الاحتياجات وضمان نجاح الجهود ومواجهة التحديات التي من شأنها أن تعرض حياة الناس للخطر وإننا على يقين بأن الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة أمر حيوي كما أننا نسعى لتعزيز حصول كل فرد على طاقة نظيفة ومستدامة من خلال تأمين بيئة مستدامة ومكتفية ذاتياً لأجيالنا القادمة«.

وتشمل فعاليات معرض ومؤتمر ديهاد 2023 مشاركة 50 متحدثاً من نخبة المتخصصين في المجال الإنساني على مستوى العالم ويناقش برنامجه مواضيع حيوية خلال ست جلسات رئيسية بالإضافة إلى 16 ورشة عمل مبتكرة توفر التدريب وتبحث في العديد من الآراء والحلول ذات الأهمية في مجال الطاقة والمساعدات.

ومن جانبه أفاد السفير جيرهارد بوتمان كرامر المدير التنفيذي لمؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة أن برنامج عمل مؤتمر ديهاد يمتد على مدار ثلاثة أيام ويشارك فيه عدد من كبار المتحدثين المرموقين .

حيث سنحاول التركيز على الحقائق والأرقام الحيوية المتعلقة بقطاع الطاقة والمساعدات والأسباب التي تجعل من الطاقة شرطاً جوهرياً مسبقاً في مهامنا المشتركة المتعلقة بـ»سبل العيش وإنقاذ الأرواح«لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما سنستعرض التحديات التي تقف بوجه المعايير والمبادئ المشتركة .

بالإضافة إلى مناقشة العمليات الميدانية في حال تفاقمت أزمة الطاقة بشكل أكبر حيث سنقوم بإجراء التحليلات والدراسات اللازمة ومن ثم التخطيط تبعاً للنتائج وذلك بغية الاستعداد بالشكل الأمثل».

ويشمل المعرض أجنحة خاصة من دول ألمانيا والنرويج وبولندا والدنمارك بالإضافة إلى الأمم المتحدة وعدد من المنظمات المحلية والدولية مثل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ولجنة الصليب الأحمر الدولية وغيرها من المنظمات والمؤسسات والهيئات التي ستعرض مختلف التقنيات والمعدات المتقدمة والتي من شأنها أن تساعد في تسهيل العمليات الميدانية وتضمن إيصال المساعدات والبعثات الإنسانية.

ويوفر معرض ومؤتمر ديهاد منبراً يجمع صناع القرار والجهات الفاعلة والمعنية بالشأن الإنساني من القطاعين المؤسسي والحكومي بغية تعزيز أوجه التعاون في سبيل إعانة المحتاجين.

وتقام دورة العام الحالي بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ – IECM والذي يوفر منصة تستقطب العاملين في مجالات إدارة الطوارئ والكوارث والأبحاث والإنقاذ ليستعرضوا آخر الخدمات والتقنيات والمعدات المستخدمة لديهم ويقدموا للمشاركين المهتمين وذوي الصلة من مختلف القطاعات العديد من المنتجات والحلول والابتكارات المتعلقة بإدارة الطوارئ والكوارث.

دعم

يعد معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» حدثاً سنوياً تنظمه شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض ش.ذ.م.م - عضو في اندكس القابضة بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومنظمة الأمم المتحدة والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

كما يحظى بدعم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ورابطة العالم الإسلامي وصندوق المصطفى للرعاية والوكالة الإسرائيلية للتعاون في التنمية الدولية «مشاف» ومجموعة «آي إي سي تيليكوم» للاتصالات السلكية واللاسلكية ومؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

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