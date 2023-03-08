صقر غباش: تجربة تمكين المرأة الإماراتية متميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تجربة تمكين وريادة المرأة الإماراتية متميزة على مستوى العالم، وأن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق التفوق في كل المجالات في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. وقال معاليه في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:

في هذه المناسبة نستذكر مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه العميق بقدرتها على أن تكون شريكاً فاعلاً في كل مسارات الحياة على أرض الدولة، وعلى النهج ذاته، اكتملت مسيرة التمكين في ظل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وجهود «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في رعاية مسيرة تمكين المرأة الإماراتية.

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