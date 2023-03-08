مسؤولون في دبي: طموحات المرأة الإماراتية تعانق الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون في دبي أن المرأة الإماراتية وصلت إلى مكانة عالمية مرموقة في كل الميادين بدعم القيادة الرشيدة، مشيرين بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى أن المرأة الإماراتية تقلدت مختلف المناصب القيادية فهي برلمانية، وسفيرة ورائدة أعمال، ووزيرة ورائدة فضاء.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالمرأة، وتمكينها في المجتمع وتحقيق التوازن بين الجنسين، حيث سطرت «ابنة الإمارات»، سجلاً حافلاً بالإنجازات في كل القطاعات الحيوية والمتقدمة، لتكون شريكاً أساسياً في مسيرة التأسيس، والتنمية، والتمكين، والاستقرار، والريادة.

وأوضح معاليه: إن هيئة الطرق والمواصلات عززت من حضور المرأة في مختلف الوظائف القيادية والتخصصية والإدارية، حيث يقدر عددهن بأكثر من 880 موظفة، ووفرت لهن البيئة المناسبة، والبرامج التدريبية لتطوير مهاراتهن لشغل المناصب القيادية.

حيث نفذت العام الماضي خطة تدريبية متكاملة، لتمكين المرأة للمشاركة بشكل فعال في مسيرة عمل الهيئة وتعزيز دورها القيادي، حيث جرى تأهيل 600 موظفة من مختلف الدرجات الوظيفية، لأدوار ومراكز قيادية، وذلك عبر برامج تدريبية بالتعاون مع جامعات ومنظمات عالمية.

تمكين

ومن جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تزدان مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات بالإنجازات الوطنية المشرفة، وتحظى بإشادة عالمية واسعة وبات نموذج تمكين المرأة الذي أرسى دعائمه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترسخ أواصره رؤية القيادة الرشيدة، نبراساً ملهماً يفيض بالريادة والطموح والنجاحات، ويتطلع إلى تعزيز مشاركة المرأة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة». وأضاف: «وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1940 موظفة يعملن في جميع إداراتها.

ويشمل هذا العدد 813 موظفة في القطاع الهندسي والفني فيما تشغل 1070 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة. وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 83.56 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، كما تبلغ نسبة الموظفات الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير 31 % حاصلات على مؤهلات عليا في المجالات العلمية والهندسية».

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «نتقدم اليوم بالتهنئة إلى النساء في جميع أنحاء العالم، بمناسبة يوم المرأة العالمي تأكيداً على دورها ومساهماتها العظيمة في المجتمعات، وإسهامها في دفع مسيرة التنمية، ونخصُ بالذكر المرأة الإماراتية، التي استطاعت إثبات كفاءتها في تبوء المناصب الريادية ضمن القطاعات الحكومية والخاصة، وفرصة لنشيد بما حققته من إنجازات، نجحت من خلالها بترسيخ مكانتها الرفيعة وحضورها المتميز».

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن المرأة محرك للتغيير الإيجابي في العالم، وشريك أساسي في صناعة المستقبل.

وقال إن اليوم العالمي للمرأة هو تقدير لإنجازاتها في مسيرة البناء والتنمية، ومناسبة للاحتفال امتناناً بعطاءاتها، ويمثل احتفاء الإمارات بهذه المناسبة تجسيداً حقيقياً لاستدامة نهجها الحضاري التنموي في مواصلة دعم وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً.

وأشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بدور المرأة وجهودها الفاعلة وما حققته من إنجازات ملموسة في كل القطاعات الحيوية لتصبح شريكة في مسيرة البناء والتنمية وصناعة القرار.

وقالت: «يعد «يوم المرأة العالمي» مناسبة للاحتفاء بمسيرة المرأة، وما حققته من قفزات نوعية لافتة، ونجاحات عززت من دورها ومكانتها في المجتمع، ومكنتها من التغلب على كل أشكال التحيز والتمييز لتكون شريكة الرجل في مسيرة التنمية في كل القطاعات لاسيما الثقافية، ما يبشر ببروز مواهب جديدة سيكون لها حضور مؤثر في دعم الصناعات الإبداعية والثقافية».

وقال فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: في يوم المرأة العالمي نكرم المرأة وإنجازاتها ودورها الرائد في مسيرة البناء والتنمية، كما يأتي هذا اليوم للتعبير عن بالغ تقديرنا لها والاحتفاء بها وفي هذه المناسبة، نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية بفضل الدعم منقطع النظير من جانب القيادة الحكيمة للدولة.

وأكد أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتكريم المرأة وإنجازاتها، وتسليط الضوء على دورها الحيوي في عملية البناء والتنمية، ويأتي احتفاؤنا بهذه المناسبة تعبيراً عن تقديرنا لإسهامات المرأة حول العالم، وفخرنا واعتزازنا بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل النهج السديد لقيادتنا الرشيدة.

عطاء

وقال عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «في يوم المرأة العالمي، نقف إجلالاً للعطاءات الهائلة التي تقدمها المرأة في جميع المجالات، ونحتفي بإسهاماتها الجوهرية ودورها الرائد في إرساء دعائم نهضة المجتمع وتنميته. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور):

«رسخ دعم القيادة الحكيمة للمرأة في تعزيز وعي المجتمع الإماراتي حول المرأة ودورها الأساسي في شتى القطاعات»، موضحاً أن الإمارات منذ المراحل الأولى لتأسيس الاتحاد لم تغفل الدور المهم الذي ستلعبه المرأة وقدرتها على العمل إلى جنب أخيها الرجل لإرساء دعائم دولة قوية، شعارها المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

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