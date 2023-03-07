رئيس الدولة يوجه بتقديم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، السيدة الأولى أولينا زيلينسكا حرم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، رئيسة مؤسسة أولينا زيلينسكا للمنظمات الخيرية التي تقوم بزيارة إلى الدولة للمشاركة في النسخة الثانية من "قمة فوربس 50/30 " التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 10 من شهر مارس الجاري.

ورحب سموه في بداية اللقاء - الذي جرى في مجلس قصر البحر - بالسيدة أولينا زيلينسكا وتبادل معها الأحاديث الودية، واطلع على تداعيات الأزمة الأوكرانية على المستوى الإنساني وخاصة على الأطفال.

ووجه صاحب السمو رئيس الدولة، بتقديم أربعة ملايين دولار مخصصة لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة لصالح إحدى المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة تحت مسمى " بيوت الايتام العائلية "، حيث ستسهم في بناء 10 مبان ستحتضن نحو 100 طفل.

وأكد سموه أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في العمل على التخفيف من الآثار الإنسانية لهذه الأزمة على جميع المستويات والإسهام الفاعل في أي جهد دولي أو إقليمي يستهدف احتواء هذه الآثار، من منطلق قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية.

من جانبها أعربت السيدة أولينا زيلينسكا، حرم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه ومواقفه الإنسانية خلال الأزمة منذ بدايتها، والمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات إلى اللاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة.

وتلتقي السيدة الأوكرانية الأولى خلال زيارتها الجالية الأوكرانية التي تستضيفها دولة الإمارات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

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