عبدالله المري: الإمارات ضبطت 597 مطلوباً دولياً لـ 101 دولة بين 2020 و 2022

المصدر: البيان

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كشف معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي اليوم، عن أن الإمارات ضبطت 597 مطلوباً دولياً لـ 101 دول بين 2020 و 2022، ، بتهم تنوعت ما بين غسل الأموال، وتجارة المخدرات، وتزعم العصابات الإجرامية المنظمة، بالإضافة إلى المطلوبين المُستردين وعددهم 85 متهماً، تراوحت تهمهم ما بين التزوير والسرقة وخيانة الأمانة.

وأكد معاليه خلال الكلمة الافتتاحية، لأعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت تحقيق الأمن نصب عينيها في كافة الاستراتيجيات والخطط، إيماناً بأن شعور المجتمع بالأمن هو أولوية أساسية ومحور النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وأوضح معالي الفريق عبدالله المري أن التعاون بين الإمارات والدول الأخرى شمل تبادل 9012 معلومة أمنية وجنائية، استفادت منها 195 دولة، و60 منظمة عالمية، منوها بدور شرطة دبي في المشاركة والتنفيذ في العمليات الدولية المشتركة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وضبط مرتكبيها، ومنها عملية "ضوء الصحراء" في العام 2022، و"عملية مليستريم" في عام 2020، و"عملية الشبح" في العام 2021، وعملية "لوس بلانكوس" في العام 2020، وذلك بالتعاون مع عدة دول ومنظمات دولية، حيث أثمرت هذه العمليات عن إلقاء القبض على 103 مطلوباً دولياً.

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