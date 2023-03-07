الرئيس الفرنسي يمنح قائد عام شرطة دبي وسام الاستحقاق الوطني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح فخامة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسام الاستحقاق الوطني، وذلك تقديراً للتعاون المشترك بين شرطة دبي والسلطات الفرنسية، ما أسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الشرطية وترسيخ أمن المجتمعات عبر مكافحة الجريمة المنظمة.

وقام سعادة نيكولاس نيمتشينو السفير الفرنسي لدى الدولة، بتسليم الوسام للقائد العام لشرطة دبي نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية وذلك على هامش أعمال القمة الشرطية العالمية، التي انطلقت اليوم (الثلاثاء) في مركز دبي التجاري العالمي في نسختها الثانية، متضمنة 6 مؤتمرات بمشاركة 50 منظمة دولية ولفيف من القيادات الشرطية من حول العالم.

وقال السفير الفرنسي، "قرر رئيس الجمهورية الفرنسية منح وسام الاستحقاق لمعالي القائد العام لشرطة دبي، عرفاناً بجهود معاليه المبذولة في تعزيز علاقة التعاون طويلة الأمد بين السلطات الفرنسية وشرطة دبي سواء على الصعيد العملياتي أو التقني. إن هذا الوسام يعكس امتناننا وشكرنا لمعاليه نظير جهوده في ترسيخ سبل التعاون المشترك لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن."

وأضاف " إن وسام الاستحقاق هو وسام مرموق في الجمهورية الفرنسية، وتم منحه للمرة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية للجنرال شارل ديغول، تكريما للشخصيات الاستثنائية. وإنني أتشرف كسفير للجمهورية الفرنسية أن أتواجد هنا لأعبر عن امتنان فرنسا لمعاليه وللقيادة العامة لشرطة دبي."

من جانبه، وجه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس الفرنسي، وجمهورية فرنسا، لتقليده وسام الاستحقاق الوطني، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي، تحت مظلة وزارة الداخلية، على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الأجهزة الشرطية الإقليمية والدولية، وتوحيد الجهود الرامية لمكافحة الجرائم العابرة للقارات، وصولاً إلى ترسيخ مفهوم الأمن العالمي، بما يعزز أمن المجتمعات.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز