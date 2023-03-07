حمدان بن محمد: نهدف لترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تسعى لترسيخ مكانتها كمركز رائد للرعاية الصحية.

وقال سموه عبر تويتر: زرت مستشفى مردف ومستشفى "باراكير" للعيون للتعرف على الخدمات المقدمة للمرضى. بالشراكة بين القطاعين العام والخاص نهدف لترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية، وسعداء بأن تكون دبي دائماً ضمن أبرز الوجهات عندما تبحث المؤسسات الصحية العالمية توسيع خدماتها خارج حدودها.

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