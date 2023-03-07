محمد بن راشد: سلطان النيادي يمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اتصال مرئي من مركز محمد بن راشد للفضاء مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من المحطة الفضائية الدولية أن سلطان النيادي يفتح أبواباً جديدة لشبابنا ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا.

وقال سموه عبر تويتر: أثناء مكالمتي اليوم مع سلطان النيادي .. أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة لمدة 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية … سلطان يفتح أبواباً جديدة لشبابنا .. ويرفع السقف لطموحات أجيالنا .. ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا ..

أثناء مكالمتي اليوم مع سلطان النيادي .. أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة لمدة 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية … سلطان يفتح أبواباً جديدة لشبابنا .. ويرفع السقف لطموحات أجيالنا .. ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا .. pic.twitter.com/s9sLpgATat — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 7, 2023

وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من مركز محمد بن راشد للفضاء اتصالاً مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من المحطة الفضائية الدولية اطمأن فيه على سلامته .

تفاصيل أول اتصال مرئي بين محمد بن راشد للفضاء وسلطان النياديhttps://t.co/XBC7vJbQ15 pic.twitter.com/dAbJAnJs01 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 7, 2023

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز