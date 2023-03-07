بث مباشر .. محمد بن راشد في اتصال مع رائد الفضاء سلطان النيادي

المصدر:
  • البيان
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تقدم البيان تعطية حية لأول اتصال يجريه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع  سلطان النيادي .

ووصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية مع كل من ستيفن بوين ووارين هوبرغ من وكالة «ناسا» ورائد الفضاء الروسي اندريه فيدييف.

 

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