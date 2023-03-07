بث مباشر .. محمد بن راشد في اتصال مع رائد الفضاء سلطان النيادي

المصدر: البيان

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تقدم البيان تعطية حية لأول اتصال يجريه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع سلطان النيادي .

ووصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي سيقضي مهمة لمدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية مع كل من ستيفن بوين ووارين هوبرغ من وكالة «ناسا» ورائد الفضاء الروسي اندريه فيدييف.

بث مباشر لاتصال يجريه "محمد بن راشد للفضاء" مع رائد الفضاء #سلطان_النياديhttps://t.co/nMTjdIDJtX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 7, 2023

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