مكتوم بن محمد: دبي لا تنسى المخلصين

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن رشاد بوخش هو أحد المخلصين لدبي وتاريخها، ودبي لا تنسى المخلصين.

وقال سموه عبر تويتر: "مع افتتاح متحف الشندغة أشكر الأخ رشاد بوخش الذي قاد ملف ترميم المباني التاريخية في دبي خلال سنين عمله، وساهم مع فريق عمله في الحفاظ على التراث العمراني لدبي وتقديمه للعالم بأصالة ورقي. رشاد بوخش هو أحد المخلصين لدبي وتاريخها، ودبي لا تنسى المخلصين".

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